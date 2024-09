Rogo in azienda, un intossicato. A fuoco l’autofficina Bentivogli

Una torre di fumo improvvisa guizza in cielo. Torre nerissima, visibile a decine di chilometri. E poi esplosioni. Due, tre, in rapida succesione. Il terrore s’impossessa di Meldola, in via della Gualchiera. L’autofficina Bentivogli viene in pochi istanti avvolta dalle fiamme. Dalla pancia dell’edificio fugge un manipolo di persone. Al momento del rogo ci sarebbero stati quattro dipendenti. Una persona risulta intossicata: un’ambulanza finisco in ospedale. L’uomo ha respirato fumo. Dalle primissime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Non si sa ancora se fosse un dipendente o un cliente. Sul posto per le indagini i carabinieri della Compagnia di Meldola, coadiuvati dai vigili del fuoco: si sta cercando di valutare l’origine delle fiamme che hanno semidistrutto il capannone, di circa 500 metri quadri. Ingentissimi i danni. In via Gualchiera anche i tecnici di Arpae, per analizzare lo stato dell’aria: a fuoco è andato materiale inquinante, tipo pneumatici e olii esausti, prodotti di risulta del lavoro dell’officina, che si occupa di bonifica di auto usate per il riutilizzo di pezzi da ricambio. Il sindaco di Forlì ha diramato una nota: "Chiudete le finestre per evitare di respirare fumo".