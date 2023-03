Rogo nella notte, a fuoco tre tir: ombra del dolo

Una bolla di fuoco gigantesca s’è eretta di colpo in piena notte ingoiando in un solo boccone ben tre tir parcheggiati in via Martoni, nel cuore della zona produttiva di Pieveacquedotto. L’allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco è giunto verso le 3.30 attraverso una telefonata.

Gli operatori dei vigili del fuoco sono immediatamente giunti sul posto, circoscrivendo con rapidità le fiamme, evitando che potessero estendersi ad alcuni capannoni vicini. Non si segnalano persone ferite o coinvolte nel rogo.

In via Martoni sono giunti anche i carabinieri di Forlì, che affiancano gli esperti dei vigili del fuoco nelle indagini. Al momento risultano ufficialmente sconosciute le cause del rogo. Non si esclude alcuna pista. Compresa quella dell’attacco doloso.