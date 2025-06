Romagna Acque dona una ’terna’ per la manutenzione del territorio

Romagna Acque ha consegnato in comodato d’uso gratuito una nuova terna al Reparto Biodiversità dei Carabinieri di Pratovecchio per la manutenzione nel territorio collegato alla diga di Ridracoli. La terna è una macchina che può essere utilizzata nelle attività di prevenzione dall’apporto solido rispetto alla parte delle foreste demaniali dello Stato per interventi di manutenzione, per preservare la diga di Ridracoli dall’interrimento, per il mantenimento del patrimonio pubblico forestale compresa la viabilità forestale e la sentieristica messi a dura prova dalle frane originate dalle alluvioni del 2023 e 2024.

La terna, che è stata consegnata alla comandante del Reparto Biodiversità dei Carabinieri di Pratovecchio, Tenente Colonnello Paola Ciampelli durante una cerimonia sul coronamento della diga di Ridracoli, è una macchina al 100% made in Romagna essendo stata prodotta dalla Venieri di Lugo, che garantisce assistenza meccanica h 24 sul territorio.

"Siamo grati a Romagna Acque per la stipula di questa convenzione, che ci ha consentito di avere questa terna – sottolinea la comandante Ciampelli –. E’ uno strumento di lavoro importante per la manutenzione del territorio, che viene svolta dagli operai del Reparto Biodiversità dei Carabinieri di Pratovecchio. Si tratta di interventi puntuali di regimazione delle acque e sistemazione dei versanti, svolti attraverso tecniche a basso impatto ambientale, e basati anche sulle conoscenze che vengono dal passato: ovvero su criteri importanti di sostenibilità. Noi e Romagna Acque siamo entrambi tesi alla salvaguardia di territorio, un’area importante sia per chi ci abita che per i tanti che ne fruiscono anche come visitatori".

o. b.