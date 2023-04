Romagna Acque incalza "Serve un nuovo invaso"

Il problema siccità e i possibili nuovi invasi non trova impreparata Romagna Acque – Società delle Fonti Spa, visto che la diga di Ridracoli, dopo una lunga tracimazione, vede il lago ancora colmo d’acqua.

In un incontro organizzato da Utilitalia (la federazione che riunisce le aziende speciali operanti nei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia elettrica e del gas) si sono confrontati di recente Alessandro Morelli sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio, il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè, Chiara Braga capogruppo Pd alla Camera, Filippo Brandolini presidente di Utilitalia, Armando Brath presidente dell’associazione Idrotecnica Italiana e Rosella Baruana, segretaria del Comitato nazionale per le Grandi Dighe.

"Per la prima volta – ha commentato Morelli – stiamo cercando di costruire una cabina di regia che sia di collegamento e faccia lavorare insieme i tre ministeri interessati: Infrastrutture, Agricoltura e Ambiente. Questo per dare via a misure sia di risposta emergenziale, con un commissario ad hoc, sia a lunga scadenza. Stando attenti a non sfruttare troppo le falde, che rappresentano il nostro conto in banca: un piccolo capitale al quale possiamo rivolgerci ogni tanto per qualche ritocco, ma che non possiamo utilizzare oltre misura". La deputata del Pd ha aggiunto che "per quanto riguarda gli invasi, oltre a riqualificare e sviluppare nuove progettualità, occorre attuare un piano di piccoli invasi anche a servizio dell’uso agricolo, all’interno di una riflessione che tenga presente gli obiettivi del Green Deal europeo e le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici".

Forte della sua esperienza nella pluriennale gestione dell’Acquedotto di Romagna, Bernabè ha ricordato alcuni dati: le città consumano il 70% dell’energia, l’80% del cibo, emettono oltre il 75% di gas serra e occupano solo il 3% della superficie del pianeta. I centri abitati emettono quasi l’80% di gas serra e in Italia si riesce a trattenere solo l’11% dell’acqua caduta. La sua critica a come si è gestito il problema del rifornimento idrico è netto. "Si continua ad affrontare questo problema sul piano della buona gestione o dell’eccezionalità, ma i fenomeni siccitosi tendono a ripetersi con tempi di ritorno sempre più rapidi, non si trattiene l’acqua a monte e non si proteggono i territori a valle dagli eventi alluvionali. Parimenti non si protegge la costa dalla subsidenza". Bernabè, però, è decisamente contrario al processo di dissalazione con impianti di tipo industriale, energivori, impattanti sul piano ecologico, per il rilascio di salamoia in concentrazione e che non può essere riutilizzata dentro processi di tipo industriale, ricordando agli esponenti del Governo ma anche dell’opposizione che "la Romagna ha saputo nel tempo prevenire e governare il problema acqua, diversificando le fonti di approvvigionamento messe in connessione mediante infrastrutture, impianti e condotte di adduzione primaria a garanzia della continuità del servizio idrico in virtù di una integrazione fra le varie fonti su cui la società ha investito molto negli ultimi anni".

Grazie agli studi del Dipartimento di ingegneria civile dell’Università di Bologna, Bernabè ha riproposto la costruzione di un nuovo invaso in Appennino in grado di contenere circa 20 milioni di metri cubi d’acqua e di garantire in Romagna la sicurezza idro potabile aggiuntiva per i decenni a venire nonostante i cambiamenti climatici".

Oscar Bandini