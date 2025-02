‘Romagna Autentica’: le 4 vallate fanno squadra

Si chiama ‘Romagna Autentica’ il progetto di marketing territoriale di 25 comuni e 8 vallate romagnole, dove l’ospitalità è di casa e dove i turisti possono visitare borghi e rocche medievali, percorrendo a piedi o in bike chilometri di itinerari fra riserve naturali (come il Parco delle Foreste Casentinesi) e cammini storici, e trovando prodotti tipici (44 dei quali certificati Dop e Igp) e rinomati ristoranti con specialità della cucina romagnola. Il progetto, presentato a Rimini, cerca di valorizzare le ricchezze storiche, naturali, enogastronomiche delle otto vallate dell’entroterra romagnolo.

Le otto vallate si raccontano sotto il brand ‘Romagna Autentica’, grazie ad un investimento del PSR da parte del Gal L’Altra Romagna e la promozione di Visit Romagna. Spiegano gli organizzatori: "Romagna Autentica racchiude eventi, esperienze ed itinerari con l’obiettivo di rafforzare il territorio come meta turistica ricca di opportunità per chi ama la vacanza attiva, per chi predilige il turismo slow, per chi cerca relax alle terme o per chi persegue l’eccellenza del gusto o anche il luogo ideale fonte di ispirazione, come lo fu per il sommo poeta Dante. Su queste strade gli amanti delle due ruote trovano l’avventura, in moto sugli itinerari di Romagna Motorcycle, con uno specifico itinerario o in bici da strada o mountain bike, con cui affrontare i sentieri più impervi, innestandosi nella ‘Via Romagna’, il percorso permanente di 456 km che attraversa tutta la Romagna. Per gli escursionisti sono numerosi gli itinerari tematici, con proposte organizzate di durata differenti, dalla singola giornata a cammini a più tappe".

A questo proposito, le quattro vallate forlivesi sono attraversate dal Cammino di Dante Firenze Ravenna, dalla Via Romeo Germanica, dall’Alta Via dei Parchi, dal Cammino di Sant’Antonio e dal Cammino di Assisi, dove turisti e pellegrini possono trovare un’offerta ricettiva diversificata, che propone alloggi in agriturismo, case vacanze, dimore storiche e alberghi diffusi. Aggiungono gli organizzatori: "Si tratta di una destinazione di vacanza ideale per coppie, famiglie con bambini, giovani e per chi ama viaggiare a qualsiasi età e con il desiderio di entrare in un rapporto di empatia con gli abitanti di un territorio".

Nel corso dell’anno saranno decine le esperienze proposte dal progetto, tra eventi, sagre e fiere. Qualche esempio? Si va dalla cooking class della piadina e del tortello alla lastra, alla cerca del tartufo, con tappe nelle cantine dei tipici vini romagnoli, fra cui Albana e Sangiovese.

Quinto Cappelli