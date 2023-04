‘Romagna Autentica’, l’entroterra rilancia

di Matteo Bondi

Nasce un nuovo progetto di valorizzazione delle eccellenze del territorio, soprattutto interno, della Romagna. Il progetto ‘Romagna Autentica’ è stato presentato lo scorso 25 marzo, a Forlimpopoli, alle Pro loco e agli stakeholders territoriali. Patrocinato e sostenuto da Unpli Emilia-Romagna, Destinazione Romagna e dai tre Gal del territorio (L’Altra Romagna, Delta 2000, Valmarecchia e Conca), oltre che da Unioni di Comuni, il progetto mira a sostenere tutte le 140 Pro Loco che aderiscono alle 4 Uunpli Provinciali Romagnole (anche Ferrara viene considerata ‘Romagna’ all’interno della destinazione turistica) e che costituiscono il cuore della Destinazione Romagna attraverso tre differenti azioni.

"In una prima fase – spiega Luigi Angelini, ceo di Mediatip, azienda cesenate che si occupa della realizzazione del progetto –, che terminerà a maggio, tutte le Pro loco forniranno le date per creare il primo calendario unificato delle sagre e feste di tutta l’Unione. Calendario che sarà pubblicato insieme a tanti approfondimenti, sul sito www.sagreinromagna.it che le promuoverà attraverso newsletter e canali social".

Soprattutto il database sarà condivisibile con chiunque ne faccia richiesta, quindi le informazioni saranno passate anche al sito ufficiale della destinazione turistica www.visitromagna.it e ai siti delle Unioni dei Comuni, "ma le stesse informazioni – continua Angelini – potrebbero essere prese anche da hotel o agriturismi per costruire pacchetti turistici o proposte di ogni genere".

Il secondo step sarà quello di formare le Pro loco e le piccole attività commerciali del territorio per creare dei ‘pacchetti’ e delle ‘esperienze’ da vendere online. "Dal biglietto di ingresso al museo alla gita in bicicletta alla degustazione di prodotto – aggiunge Angelini –, tutto può essere commercializzato se ben organizzato e ben gestito".

Si sta lavorando, terzo step, anche per la realizzazione della Romagna Autentica Gift card: una carta regalo acquistabile online con lo sconto del 10%. La carta, del valore di 20 euro potrà essere utilizzata in tutte le sagre del territorio per la ristorazione e per gli ingressi alle attività organizzate dalle Pro loco. " Vogliamo creare – conclude Angelini – un grande database, una guida cartacea da vendere in edicola e una card da commercializzare nei nostri siti web e nei portali di welfare aziendale. Abbiamo la fortuna di poter fare una vera sinergia tra pubblico e privato e di avere a disposizione una forza unica. Non possiamo perdere questa occasione".