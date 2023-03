Romagna autonoma, nuove cariche

Si è svolto sabato scorso a Forlì, per il rinnovo delle cariche, il Comitato Regionale del MAR, Movimento per l’Autonomia della Romagna fondato nel ’90 da Stefano Servadei. Alla guida del movimento è stato eletto Giovanni Poggiali, imprenditore e viticoltore, come presidente; Fabrizio Barnabè, musicista, autore e insegnante, sarà invece il coordinatore regionale. Gli altri eletti sono Francesca Strada (della pagina di approfondimento culturale Streetolare), Stefano Bernardeschi (di Romagnoli Popolo Eletto), e poi Laura Masi, Michael Foschi, Michele Dotti, Mattia De Nitto, Jessica Ortali, Gabriele Fabbri, Omar Casali.