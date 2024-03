Romagna bike cup 2024. Domani a Castrocaro attesi centinaia di ciclisti

Domani Castrocaro si colorerà grazie alle centinaia di ciclisti che parteciperanno alla Romagna bike cup 2024, quinta tappa del circuito cicloescursionistico off road tra pianura, mare e collina. Tantissimi amanti delle due ruote si ritroveranno alle 8 al campo sportivo di via Battanini per affrontare un percorso di 32 km e 1000 metri di dislivello. Ci si potrà iscrivere sul posto oggi dalle 16 alle 18 e domani dalle 7 alle 9. Le partenze sono tra le 8 e le 9. La quota di 10 euro prevede la consegna del pacco gara e la partecipazione al pasta party; quella

da 15 anche l’assicurazione.

Per informazioni, www.contest360.it, tel. 393.1302482, mail

a info@contest360.it.