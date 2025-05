‘Romagna Bike’, Rocca in sella. Festa per atleti e appassionati

Il secondo appuntamento del Campionato Romagna Bike di mtb, organizzato dal gruppo Rocca Bike e Società Tenjob con il patrocinio del Comune di Rocca San Casciano, si svolgerà domani sulle ‘Colline Rocchigiane’, da cui la manifestazione prende il proprio nome.

"Il percorso è lungo di 28 chilometri – spiega Oriano Fabbri, presidente di Rocca Bike –, presenta un dislivello pari a 1.060 metri e si snoda attraverso sentieri che si inoltrano per i boschi attorno Rocca San Casciano, sulla parte destra del fiume Montone, verso la valle del Rabbi e San Zeno".

Un territorio che offre rilevanti valenze naturalistiche e storiche, che meritano di attirare partecipanti al di là dell’aspetto agonistico della corsa stessa. "Per chi ama buttarsi in discese mozzafiato e inerpicarsi in salite di tutto rispetto – dice infatti Fabbri –, noi consigliamo anche di dare uno sguardo alla bellissima abbazia di San Donnino, che si trova appunto sul percorso, insieme ad atri punti panoramici affascinanti, fra cui Monte Girone, Monte di Re e Cento Forche".

Oltre che ai partecipanti alla gara, che partiranno alle 9.30 dal Foro Boario di Rocca San Casciano, luogo in cui ritorneranno per tagliare il traguardo dopo un paio d’ore, il percorso è aperto anche ai semplici appassionati e amatori delle due ruote che, partendo verso le 10, "potranno divertirsi, dato che i ragazzi di Rocca Bike hanno pensato a rendere fruibile il tracciato anche per chi vuole farsi una sana pedalata senza l’assillo del cronometro".

Le iscrizioni si raccolgono alla partenza oppure online sul sito di romagnabikecup (per ulteriori informazioni, contattare Antonella di Tenjob al 393.8527759 oppure Oriano Fabbri di Rocca Bike al 333.9124619). Al termine è previsto anche il Pasta Party, sempre al Foro Boario. Nei giorni scorsi gli iscritti erano già un centinaio, ma gli organizzatori se ne aspettano "almeno il doppio".

Commenta ancora Fabbri: "Organizzare un percorso di 28 chilometri di sentieri non è stato facile, sia per ottenere il permesso da tutti i proprietari, sia per la pulizia del percorso e delle frane che lo ostacolavano. Quindi ringraziamo tutti i proprietari dei terreni coinvolti e tutti quelli che ci hanno dato una mano per sistemare il percorso".

Conclude il sindaco di Rocca San Casciano, Marco Valenti: "Terminata la gara e l’escursione, i partecipanti avranno il piacere di passeggiare per i caratteristici vicoli del paese. Inoltre, la gara ‘Colline Rocchigiane’ aprirà la strada ad altre manifestazioni, dato che il nostro territorio offre tantissime occasioni di pura evasione nella natura".