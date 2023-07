Romagna di cuore", 25 artisti si esibiscono a Forlì per sostenere gli alluvionati"

La Romagna musicale sale sul palcoscenico stasera in forze a favore degli alluvionati. Il concerto ’Romagna di cuore’ si svolge all’Arena San Domenico (alle 21) e vedrà la partecipazione di ben 25 artisti, con l’organizzazione di Luana Babini e Maurizio Tassani. Ci saranno fra gli altri i volti storici del liscio romagnolo come Roberta Cappelletti, Renzo il Rosso, Luca Bergamini e Novella Vandi, Roberto Tomasi e Mirna Fox; oltre a Mauro Ferrara, Patrizia Ceccarelli, Silvia Ciani. Non mancheranno cantautori di musica leggera come Luca Maggiore, Pasquale Venditto, Sofia Davis, Gianni Drudi. Il buonumore di Sgabanaza allieterà la serata. Costo del biglietto 15 euro, prenotazione al 348.1023215 (Maurizio).