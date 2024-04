‘Romagna e... dintorni’ al castello di Cusercoli

Prenderà il via in maggio al Castello di Cusercoli una rassegna di spettacoli dedicati alla ‘Romagna e...dintorni’. Per quattro domeniche al Castello di Cusercoli cinque interpreti di eccezione dal pirotecnico Denis Campitelli con la sua reinterpretazione in salsa romagnola dell’opera del bardo londinese a Maria Pia Timo con le sue riflessioni su corpo, donne e romagnolità, a Ottavio Sozzi e frate Godenzo da Montecucco di Pizzol che accompagna invano sulla via della redenzione il venditore di Pedalò e la signora Coriandoli oltre ai tanti personaggi di Duilio Pizzocchi, accompagneranno gli spettatori a guardare dall’alto della Rocca affacciata sul Bidente le colline punteggiate di piccolo borghi tra calanchi, campi coltivati e prati in fiore.

"Si parte domenica 5 maggio alle 17 con lo spettacolo di Denis Campitelli ‘Shakespeare in dialet. A treb con Shakespeare’ – precisa il curatore della rassegna Giancarlo Dini della DireFare sas –, mentre domenica 2 giugno alle 21,15 sarà la volta di Maurizio Ferrini e Giampiero Pizzol in ‘Vitelloni in libertà (il libro dei Vitelloni). Domenica 23 giugno alle 21,15 – aggiunge Dini – Maria Pia Timo nel cortile d’onore dell’antico maniero nel monologo ‘Corpo’ e il 21 luglio sempre alle 21,15 chiude la rassegna Duilio Pizzocchi in ‘Uanmenscio (il libro di Duilio)’. Abbiamo puntato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Civitella a spettacoli in cui prevalgano la leggerezza, il riso – conclude – da cui i romagnoli sono ripartiti insieme alla tenacia dopo i disastri provocati dall’alluvione del maggio 2023". "Una occasione per rafforzare da una parte lo spirito di comunità – aggiunge il sindaco Claudio Milandri – e contemporaneamente promuovere le bellezze del castello di Cusercoli uno dei gioielli architettonici della Val Bidente e del forlivese. Stiamo cercando risorse in varie direzioni per ristrutturare e mettere in sicurezza, dopo l’apertura della chiesa di san Bonifacio, anche le stanze affrescate del palazzo comitale, servono tante risorse e l’aiuto di associazioni e cittadini".

Informazioni, prenotazioni e campagna abbonamenti 376.1224452 oppure on line: www.diyticket.it/festivals/568/romagna-e-dintorni. Ingresso intero 15 euro, ridotto 13 euro. Abbonamento a 4 spettacoli 40 euro venerdì 26 e sabato 27 aprile dalle 10,30 alle 12,30 sarà possibile ritirare gli abbonamenti alla stagione, presso il teatro di Civitella.

Chi non riesce può contattarci e fissare altre modalità di prenotazione con pagamento-ritiro al 376.1224452 oppure on line su www.diyticket.it/festivals/568/romagna-e-dintorni.

Oscar Bandini