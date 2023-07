Romagna ferita, quando piange, chiede di sentirsi Italiani

Scrivo l’8 luglio: giornata afosa, inviterebbe ad andare al mare. I telegiornali strombazzano dati di occupazione in salita, discreto afflusso ai saldi, mostrano senza pudore servizi su ricconi che pagano conti milionari e lo trovo di cattivo gusto. Io scrivo dall’Emilia-Romagna, dalla Romagna ferita, alluvionata, in ginocchio. Quella che non ha ancora concluso di contare i danni, quella che ha appena iniziato. Perché la Romagna piange. E quando piange la Romagna, non la senti, perché non vuole farsi sentire né vedere. Non cerca la commiserazione di nessuno. E allora da cosa lo capisci che è in ginocchio? Perché tante serrande sono abbassate, non c’è gente in giro. Le città sono fantasma. Le spiagge quasi. Il Romagnolo non è a far festa o gardellate come farebbe in altri momenti. E’ un’estate particolare. L’alluvione ci è entrata dentro. Ce l’abbiamo nei piedi, negli occhi, nelle gambe, nello stomaco, nel cervello. Solo il cuore resiste. Abbiamo lacrime mute, asciugate in silenzio, parole non dette.

Ti si stringe il cuore a vedere il ponte di Sant’Agata e l’orologio fermatosi alle 3 di notte del 16 maggio: interi quartieri di Forlì che provano a sopravvivere alle macerie e al fango; via Garibaldi a Faenza quasi rasa al suolo; Conselice annegata, le colline crollate e case di parenti e amici travolte. Non avevo mai visto la mia terra così, in cinquant’anni.

Non avevo ancora compreso la tempra di noi Romagnolacci finora. Popolo accogliente, di grandi faticatori, dal cuore immenso. Ora però ci aspettiamo qualcosa dallo Stato: siete venuti a vedere, vi siete fatti le foto, avrete mangiato le tagliatelle, forse . Avete sorvolato, avete conteggiato, sono passati ormai due mesi... Ora non veniteci a raccontare che non ci sono aiuti e che ci dobbiamo arrangiare. Il fango abbiamo iniziato a spalarlo da subito, non ci siamo pianti addosso. E gli aiuti sono arrivati dalla gente, da tutta l’Italia. Adesso però tocca allo Stato esserci: e smettiamola di profondere belle parole perché tanto i Romagnoli si sanno rialzare. Ora chiediamo di sentirci Italiani.

Mirka Tabanelli