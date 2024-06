’Romagna in fiore’ al gran finale. A Galeata c’è anche Murubutu

Si chiude a Galeata domani la rassegna ’Romagna in Fiore’ promossa dal Ravenna Festival. La buona musica sarà infatti protagonista all’abbazia millenaria di Sant’Ellero su un colle che sovrasta Galeata, dove si esibiranno, alle ore 12, all’interno della chiesa con il concerto ‘Il santo guaritore’, la cantante Luisa Lu Cottifogli ed Enrico Guerzoni al violoncello.

I due artisti presenteranno un repertorio che dal gregoriano arriva ai giorni nostri, fra sacro e profano. I due artisti offriranno la loro visione del santo viaggiatore e guaritore che all’età di 12 anni, nel V secolo d.C. migrò dalla Tuscia alla Romagna per fermarsi al mitreo di Galeata. Li accomuna un percorso artistico partito all’epoca in cui frequentavano il Conservatorio di Bologna, nella ricerca che da anni li porta ad interpretare musica contemporanea, jazz, pop- rock, world, a comporre musica originale e ponendo grande attenzione alla ricerca timbrica.

Poi alle 16 fuori dalla chiesa invece è prevista la performance di Moder rapper ravennate che si presenterà "tra tasti, corde e pelli" con la partecipazione del Quartetto d’archi elettrici La Corelli e che negli anni scorsi ha condotto, tra l’altro, laboratori musicali chiamato da Giancarlo Dini della DireFare all’Ipsia Vassallo di Galeata. A seguire Murubutu, storico nome della scena italiana, per cui e` stato coniato il termine "letteraturap", che lascerà che i fermenti dell’hip hop incontrino le origini rivoluzionarie del jazz con la complicità della Moon Jazz Band.

Trail Romagna offre l’occasione di riscoprire i territori teatro degli eventi musicali con percorsi di 4 e 7 km per scoprire Mevaniola (Pianetto) e la Villa di Teodorico. Storia e leggenda s’incontrano anche nel percorso breve che in 800 metri conduce dal centro della città all’Abbazia. Nella parte finale della Via crucis è posta una colonnina con basamento: è qui che, secondo la tradizione, il cavallo del re Teodorico si inchinò nell’incontro con il Santo Eremita. Info ed iscrizioni: www.ravennafestival.it – trailromagna.eu.