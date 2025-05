Romagna in fiore, ecco i Patagarri

Oggi alle 16 a Modigliana all’interno della tenuta di Montebello si svolgerà il concerto dei Patagarri, giovane band jazz reduce dall’esperienza di successo del programma televisivo X-Factor. Il concerto, organizzato da Romagna in Fiore, è "un evento importante per il nostro territorio - ha commentato il sindaco Jader Dardi - che due anni fa è stato devastato dalle frane. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto Modigliana per ospitare la manifestazione, un modo concreto per tenere viva la attenzione per la ricostruzione del territorio".

La foresta di Montebello è raggiungibile con un percorso di 4,8 km, dislivello 114 m, con tempi di percorrenza da 90 a 120 minuti. Sono previste navette per andata dalle ore 11 alle 14 con partenza da Via Adriano Casadei 2 e dal cimitero; e navette di ritorno dalle ore 18.15 alle 20.30.

Giancarlo Aulizio