Romagna in fiore, note per solidarietà

Questa sera alle 21 il Duomo di Forlì ospiterà un concerto di beneficenza dal titolo ‘Romagna in fiore’ a favore degli alluvionati del comprensorio forlivese. Organizzata dal maestro Silvio Legni, la serata sarà presentata da Pier Giuseppe Bertaccini. Nella prima parte si terrà un preludio commemorativo ‘In memoria’ con Alberto Guidi, declamazione del refrain Romagna mia, l’attrice Beatrice Buffadini reciterà ‘La Romagna’ di G. Pascoli in versione da lei rivisitata e accompagnata dalla chitarra classica di Legni. Non mancherà una riflessione, a cura di e Bertaccini, sul dramma cheha colpito la Romagna la notte del 16 maggio a cui seguirà un minuto di silenzio. Poi Wilma Vernocchi canterà ‘Dona nobis pacem’ di Mozart e Valerio Mugnai suonerà ’Il silenzio’ di Nini Rosso.

Nella seconda parte si esibirà il coro Laudate Dominum, diretto dal maestro Legni. Seguiranno il Coro città di Forlì diretto da Omar Brui, Wilma Vernocchi che canterà ‘Ave Maria’ di Gounod e quella di Caccini, il coro di San Paolo - Cappuccinini diretto da Enrico Pollini, poi il coro Intercity Gospel Train Orchestra diretto da Valerio Mugnai e Roberta Cappelletti che canterà ‘Mama luntena’. Gran Finale con ‘Romagna mia’ assieme a tutti i cori e al pubblico, accompagnati dalla chitarra di Legni. Saranno presenti Filippo Monari della Caritas, Riccarda Casadei e l’assessore Barbara Rossi.

r.r.