Romagna Next, anche l’Irst entra a far parte dell’iniziativa

Romagna Next, l’iniziativa che punta a realizzare insieme ai più importanti attori del territorio un piano strategico di sviluppo d’area vasta, ha come partner anche l’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola, riferimento di livello internazionale per la ricerca onco-ematologica, l’innovazione e la capacità di sviluppare collaborazioni internazionali, in primis in ambito di Unione Europea. Romagna Next nasce dai Comuni di Rimini (capofila), Forlì, Cesena e Ravenna, insieme ad un ampio sodalizio romagnolo, che comprende, tra gli altri, la Regione Emilia-Romagna, le Province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, diverse Unioni dei Comuni, le Camere di Commercio della Romagna e di Ravenna e l’Università di Bologna con i suoi quattro Campus dei capoluoghi. Conclusa la fase progettuale, è iniziata quella operativa e la domanda di adesione dell’Irst nel dicembre scorso è stata valutata favorevolmente.

Presente con sedi a Meldola, Forlì, Cesena e Ravenna, l’Istituto che porta il nome del suo fondatore, è tra i primi dieci centri monospecialistici d’Italia.

"Siamo grati ai partner fondatori per aver accolto la nostra domanda – commenta il presidente Fabrizio Miserocchi – la nostra intenzione è portare le significative competenze dell’istituto nella realizzazione di progetti territoriali partecipati, mettere a disposizione del partenariato la nostra sensibilità multidisciplinare e la nostra capacità di unire pubblico e privato sociale". La procedura è stata condotta dal dottor Paolo Mariotti e dalla dottoressa Rosa Maria Genovese dell’Ufficio Ricerca, Trasferimento tecnologico e Formazione.

o.b.