Romagna Next, grandi idee per il futuro "A14 a 4 corsie e treni ad alta velocità"

L’autostrada A14 a 4 corsie, l’alta velocità ferroviaria, le ciclovie dal mare all’Appennino, una nuova diga da 25 milioni di metri cubi (leggermente più piccola di Ridracoli, che ne contiene 33), fotovoltaico, eolico e biometano per diventare ’Carbon neutral’, e poi sviluppo del digitale e cablaggi capillari nel territorio. Sono solo alcuni dei tanti progetti che rientrano nelle sfide di Romagna Next. Quanti di questi diventeranno realtà, a oggi è difficile dirlo. Di certo c’è un percorso avviato da 18 mesi, che coinvolge i 75 comuni romagnoli, con la volontà condivisa di avviare una pianificazione che abbraccia l’intero territorio, dalle porte di Imola a Cattolica. Molta carne al fuoco e un po’ contraddittoria: si parla di ’green’ e sostenibilità, ma si prevede anche tanto cemento.

Ieri il laboratorio si è concluso con un incontro cui hanno preso parte, nel salone comunale, i tanti attori coinvolti: sindaci, rappresentanti delle istituzioni locali, associazioni di categoria, sindacati e studenti. Sì, perché l’ambizione, finalmente, è quella di ragionare, assieme anche alle nuove generazioni, come dovrà essere la Romagna fra venti o trent’anni.

Terminato il lavoro preliminare – definire le linee di sviluppo – nei prossimi anni toccherà a tutti i soggetti passare all’azione: ci sono risorse (moltissime, non quantificate) da reperire, e programmi da integrare, che riguardano pressoché ogni aspetto: la sanità, il welfare, la mobilità, la transizione ecologica ed energetica, l’acqua, le politiche abitative, quelle giovanili e di genere, la rigenerazione del territorio, l’impresa, la sicurezza urbana, la formazione, la cultura e il turismo.

La Romagna è l’unica ad affrontare questo cammino – è un programma dell’Anci, l’associazione dei comuni italiani – in gruppo; ci sono altre 11 realtà che condividono la scelta di una programmazione a medio-lungo periodo, ma si tratta di città di medie dimensioni.

Lo scenario da cui Romagna Next prende le mosse è il problema demografico: l’Italia è il secondo Paese al mondo per invecchiamento della popolazione ed entro il 2050 il 35,9% della popolazione avrà più di 65 anni, in sostanza ci saranno più pensionati che lavoratori attivi. Un quadro da incubo, che deve essere affrontato anche a livello locale con un mix di politiche, tese sia a ridurre la denatalità che ad accogliere migranti.

La mattinata di ieri, aperta dai contributi di alcuni ragazzi, proseguita col video di un monologo sulla Romagna di Ivano Marescotti, l’attore recentemente scomparso, ha segnato dunque la fine della prima parte del progetto e contestualmente l’avvio della fase più difficile, in cui si passa dall’enunciazione ai fatti. Per evitare che la brochure di 59 pagine, distribuita ieri con i contenuti del lavoro compiuto finora, non resti un libro dei sogni.

Fabio Gavelli