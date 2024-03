Romagna ok "Cresce malgrado l’alluvione

La Romagna tiene botta: l’economia locale cresce malgrado l’alluvione e uno scenario internazionale instabile. Il presidente della Camera di commercio Carlo Battistini, insieme al giornalista Massimo Sideri, ha anticipato, nella mattinata di ieri, alcuni contenuti del Rapporto sull’economia della Romagna, che sarà presentato lunedì 25 marzo nella sede dell’ente camerale, dal titolo "Talento, conoscenza e innovazione... E se Darwin fosse in Romagna?" "L’anno scorso non è andata malaccio con un +0,3% di valore aggiunto – afferma Battistini – e una sostanziale tenuta, poste le problematiche che ci sono state, su tutte l’alluvione di maggio. Consolidare la crescita straordinaria dei due anni precedenti è già un dato da registrare e tra gli aspetti positivi nel 2023 c’è l’andamento dell’occupazione, mentre si registra un calo nell’export". A fronte di settori che vanno meglio e altri che performano in misura minore, "il nostro territorio – prosegue – si conferma con un mix produttivo positivo, fatto di grandi eccellenze e di una rete di medie imprese solide, con diverse piccole e micro imprese che fanno la loro parte". Tra i settori con andamenti positivi, la nautica e il turismo, dati negativi invece per l’agricoltura e qualche difficoltà per l’industria. Il giornalista Massimo Sideri, moderatore dell’incontro, ha spiegato come "lunedì prossimo sarà anche una giornata di divulgazione scientifica e tecnologica, grazie ai tanti ospiti con cui si potrà affrontare il tema della declinazione dell’innovazione sui territori". La prima parte del convegno sarà aperta da Massimo Sideri con "La paura dell’artificiale, una storia lunga 5mila anni". Tra gli ospiti annunciati, l’ex astronauta Maurizio Cheli, che approfondirà il tema "Lavorare con delle persone per raggiungere degli obiettivi" e Valentina Sumini, ingegnere ed architetto al Mit (Massachusetts institute of technology) di Boston che parlerà di "Economia dello spazio e sostenibilità". Inoltre l’economista Gianmario Verona, presidente dello "Human Technopol" di Milano con l’intervento "Si può imparare anche a innovare" e il violinista e compositore Alessandro Quarta che approfondirà la relazione tra "Numeri, note e codici binari: ritmo, armonia e melodia". Nello specifico i dati 2023 per il territorio di Forlì-Cesena rilevano un lieve incremento del valore aggiunto pari allo 0,2%. A livello settoriale si stima una crescita della ricchezza prodotta nelle costruzioni (+2,7%) e nei servizi (+2,3%), una diminuzione nel manifatturiero (-3,9%) e nell’agricoltura (-6,1%). L’export, invece, è stimato in calo (-1,6%). A livello provinciale, il tasso di occupazione (70,5%) è risultato sostanzialmente in linea con quello regionale (70%) e superiore a quello nazionale (61,4%). La disoccupazione (4,2%) risulta poi più bassa rispetto al dato regionale (4,8%) e quello nazionale (7,7%). Gianni Bonali