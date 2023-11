Romagna Toscana, tra storia e futuro

Il Comune di Santa Sofia, con Cna Pensionati Forlì-Cesena e l’associazione Sophia in Libris, organizza la conferenza ‘I Comuni della Romagna Toscana da Firenze a Forlì (1923-2023) tra storia e futuro’, in calendario domani alle 20.30, al centro culturale ‘Sandro Pertini’ in piazza E. Corzani. La manifestazione, programmata all’interno del Centenario del passaggio dei dodici Comuni della Romagna Toscana dalla Provincia di Firenze a quella di Forlì, si aprirà con i saluti dell’assessora alla cultura Isabel Guidi, di Sophia in libris e di Alvaro Attiani, presidente Cna Pensionati di Forlì - Cesena e proseguirà con gli interventi di Oscar Bandini e Gabriele Zelli. Esattamente 100 anni fa, con Regio Decreto n. 544 del 4 marzo 1923, si sanciva il passaggio dalla Provincia di Firenze a quella di Forlì, di Bagno di Romagna, Dovadola, Galeata, Modigliana, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa SofiaMortano, Sorbano, Terra del Sole, Castrocaro, Tredozio, e Verghereto. Poco dopo, con Regio Decreto n. 3033 del 30 dicembre 1923, pubblicato in data 25 gennaio 1924, venne operata la fusione amministrativa di Mortano e Santa Sofia sotto la Provincia di Forlì.

Il vero colpo di grazia all’autonomia di Mortano fu il terremoto disastroso del novembre 1918 quando la rovina di tanti edifici e le difficoltà amministrative del piccolo comune a gestire il post-terremoto, convinsero anche i più riottosi, a scendere a patti con S. Sofia dove era in atto un forte risveglio economico sociale e culturale. Oggi Mortano è alla ricerca di nuove identità. Incombono problemi di riqualificazione urbanistica nell’area del complesso ex Arrigoni, il recupero architettonico della grande e storica piazza Mortani e del ponte sul Rio Pondo, una messa in sicurezza della viabilità e si attende anche una promozione culturale – turistica mirata su questo antico comune di grande fascino."Con l’iniziativa di questa sera diamo l’avvio ufficiale ad una serie di manifestazioni sulla Romagna Toscana che proseguiranno anche nei prossimi mesi – dice l’assessora alla cultura Isabel Guidi –. A tale proposito, anticipo che tra gli eventi avremo la presentazione di una corposa ricerca svolta da Niccolò Mortani, dedicata alla storia di Mortano e non mancheranno altre iniziative per valorizzare l’antico comune di Mortano". Info: 0543-975428-29 – cultura@comune.galeata.fc.it.