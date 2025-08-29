Romano presenta il catalogo della mostra

Domani alle 16, al Centro Culturale Pertini di Santa Sofia, si terrà la presentazione del catalogo della mostra ‘L’autoritratto, di nessuno’ di Francesca Romano, a cura di Marta Michelacci (ingresso libero). Dopo la performance realizzata dall’artista sul fiume Bidente, Corniolo ha ospitato la mostra nella sede della Pro loco, che ha collaborato all’evento sul tema delle migrazioni che hanno profondamente coinvolto anche il territorio di Santa Sofia, paese da cui molti emigravano e che si è trasformato in luogo dove vivono e lavorano molti immigrati.

La mostra di Francesca Romano, apprezzata scenografa televisiva, teatrale e scultrice, ci sbatte in faccia con la forza estetica della sua esposizione gli "uomini in fuga da guerre, dittature, persecuzioni, carestie, fame, disposti a tutto, anche a rischiare la propria vita, alla ricerca di una condizione migliore da offrire a sé stessi e alla propria famiglia".

Fughe dalla miseria, dalle guerre, alla ricerca di un futuro migliore che nessun muro o politiche repressive ed insensate potranno fermare, soprattutto l’Italia proiettata nel Mediterraneo e approdo millenario di tanti popoli dell’Africa e del Vicino Oriente. Al 1° gennaio 2025, secondo i dati Istat, la popolazione residente in Italia con cittadinanza straniera ha raggiunto quota 5 milioni e 422mila unità, con un incremento di 169mila persone (+3,2%) rispetto all’anno precedente.

Gli stranieri rappresentano oggi il 9,2% della popolazione totale. Nello specifico, nei tre Comuni dell’alto Bidente, gli stranieri rappresentano una fetta significativa della popolazione di Santa Sofia, Civitella e Galeata (1.600), che varia percentualmente circa dal 15 e al 23%.

Oscar Bandini