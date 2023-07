Romanzi balneari in collina, domani l'incontro con Francesco Zani e il suo 'Parlami' Domani l'associazione Sophia in libris di Santa Sofia organizza l'evento 'E' mêr. Romanzi balneari in collina', con Francesco Zani che presenterà il suo romanzo 'Parlami'. Un'occasione per immergersi nei luoghi di Cesenatico e scoprire come cambiare il modo di vivere.