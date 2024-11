Rombi di Romagna, quarta edizione nel weekend

Torna la quarta edizione di Rombi di Romagna, la manifestazione dedicata alle attività agonistiche professionistiche e amatoriali su due e quattro ruote organizzata dal Ferrari Club Forlimpopoli. Il paddock apre domani e domenica in piazza Garibaldi. La manifestazione gode del patrocinio del Comune, dell’autodromo Ferrari di Imola e della Fondazione Simoncelli. Domenica alle 11 si terrà un incontro con l’Automotive Woman Association, associazione di donne appassionate di motorsport. Spazio anche per i più piccoli: il Club Paolo Tordi di Cesena allestirà un’area per far provare ai bambini le moto elettriche. I piccoli saranno dotati di casco e tuta. Ci sarà anche una rappresentanza delle forze dell’ordine, sia l’Arma che la Polizia Stradale si presenteranno con la Lamborghini Murcielago, in dotazione alla sezione di Bologna.