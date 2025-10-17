‘Romeo e Giulietta’ rivive al teatro Testori

Il classico di William Shakespeare ‘Romeo e Giulietta’ prende vita al Teatro Testori di Forlì, questa sera alle 21, sotto la regia di Stefano Naldi. Lo spettacolo, messo in scena dalla compagnia Teatro delle Forchette, si ispira alla celebre tragedia ma allo stesso tempo offre una rilettura inedita, con uno stile visionario e potente. Il regista, nell’ottica di dare un tocco di innovazione a quello che è un grande e intramontabile classico del teatro inglese, ha scelto di dare un taglio cinematografico fatto di campi e controcampi, schermi multipli e salti temporali durante le scene.

Allo stesso tempo, restando fedele al Bardo, il linguaggio rimane tale e quale all’originale per conferire la forza interpretativa che lo stesso Shakespeare ha voluto concedere all’opera. Il dramma vissuto dai due protagonisti adolescenti, interpretati da Denis Puscas (Romeo) e Genni Bianchi (Giulietta), fatto di passione e dolore per l’impossibilità di frequentarsi a causa dell’odio reciproco tra le loro famiglie, viene raccontanto attraverso lo sguardo di Frate Lorenzo, custode e narratore di una storia che "travalica il tempo, facendosi simbolo dell’eterno dilemma racchiuso nella parola Amore". Tra i momenti più toccanti, la celebre scena del balcone: i due giovani innamorati scrivono i nomi l’uno dell’altra su alte pareti nere, con strisce di nastro bianco strappate con rabbia. Un gesto che diventa metafora della fragilità dell’amore e della vita stessa. Tra i personaggi, oltre ai classici, spiccano la ‘Regina Aliena’ o ‘Signora Capuleti’ (Benedetta Benedetti), creatura che rimanda alla storia di Frankenstein, e la ‘Balia’ (Eros Zanchetta), rappresentata come una figura grottesca tra il comico e l’inquietante.

Le ambientazioni, come detto, subiscono salti temporali, tra epoche diverse, un presente "militaresco" e una festa rinascimentale, fino alla cripta finale, luogo di "morte e amore".

Biglietti: 20 euro intero e 15 ridotto (under25, over65, universitari, Cral Cna, Soci T.d.F e FoEmozioni). Il Testori è in via Amerigo Vespucci, 13. Info: 0543.1713530.

Sergio Tomaselli