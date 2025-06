Romiceto, ecco il nuovo rifugio alpino

Le case silenti di pietra grigia dell’Appennino forlivese tornano ad animarsi. Succede a Romiceto dove è sorto un rifugio alpino gestito dal Gruppo Escursionistico La Lama, in collaborazione con il Rifugio Trappisa di Sotto. Romiceto è un grande fabbricato documentato dal 1545, che si raggiunge da Poggio alla Lastra, seguendo la pista forestale in direzione di Casanova dell’Alpe. Porta d’accesso alla storica Foresta della Lama, è stato a lungo abitata dalla famiglia Amadori e Zanchini negli anni ‘50. L’ultimo abitante è stato Giglio Amadori che lo ha abbandonato nel 1969 anche se già nel 1970 e, fino ai giorni scorsi, la famiglia di Franco Zattoni l’ha gestito salvando con perizia l’edificio dal degrado.

Ora l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che gestisce il demanio regionale, ha stipulato una convenzione triennale con i nuovi affittuari e nei giorni scorsi si sono aperte le porte per i soci, gli amici, i rappresentanti dei Comuni di Bagno di Romagna, di Santa Sofia, dell’Unione dei Comuni e del Parco nazionale, ma soprattutto sono stati protagonisti i soci del Gruppo Escursionistico La Lama.

"Siamo un’associazione nata nel 1982, che conta 65 aderenti – precisa il presidente Matteo Menghetti – che ha come finalità la valorizzazione della storia di chi ha vissuto e lavorato nella foresta dell’Appennino tosco-romagnolo, oltre a programmare azioni concrete per mettere in sicurezza il territorio montano". Una giornata di festa che ha visto l’impegno di Claudio Daveti, i fratelli Massimo e Riccardo Conficoni, insieme a Goffredo Camillini, Pierluigi Nobili, Emiliano Conficoni, Andrea Visotti, Maria Rosa Bombardi, Stefano ‘Bob’ Fagioli e Carlo Bresciani, videomaker autore di tanti apprezzati filmati sul Parco e i paesi dell’Appennino. Un’inaugurazione dove la parte del leone l’hanno fatta i racconti di chi in foresta ha vissuto, lavorato o che la conosce bene come Matteo Padula e Gianfranco Betti. Il recupero della storia delle foreste nel secondo dopoguerra, nel ventennio 1950-70, l’epopea dei boscaioli e dei teleferisti al servizio dell’ex Azienda di Stato Foreste Demaniali o di aziende private, sono emerse nei racconti di chi ha vissuto quella stagione di sudore, fatica, pericolo e morti sul lavoro oggi difficili da comprendere.

Elio Bosi (94 anni originario di Pianetto ma da decenni residente a San Piero in Bagno) boscaiolo, Mario Lusini di Badia Prataglia e Omero Bussi di Bibbiena prima operai forestali, teleferisti al tempo dell’amministrazione di Fabio Clauser, decano dei forestali ancora vivente e poi guardie forestali fino a Giuseppe Perini (prima boscaiolo e oggi agricoltore di Premilcuore), teleferista provetto, capace di camminare su un filo teso della teleferica senza sicurezza, a Romolo Collinelli di Corniolo che ha lavorato 43 anni in mezzo a cantieri stradali, forestali e trabbiature nei declivi della montagna dalla Seghettina a Montecavallo, Acquaviva, Lavacchio e Mandriolo.

Termini come Baraccone della Lama, Bucaccia, Segarina, Croce di Gianni, Butriali, Ammannatoia, Poggio Ghiaccione, Campigna e Pezzolo, sono i nomi di località che emergono dai loro racconti lucidi e precisi. Il loro messaggio è chiaro: "Il nostro era un lavoro duro, ma in foresta ci siamo formati e in questi ambienti magici continuiamo a tornare. Il bosco e le aree aperte, i pascoli vanno gestiti e puliti. Purtroppo oggi è sempre più difficile trovare boscaioli e operai forestali per curare le ferite del nostro Appennino".

Oscar Bandini