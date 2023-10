Romiti, aiuti alle scuole. Aziende e privati in campo

In un quartiere la scuola è uno dei simboli identificativi più sentiti, tant’è che, dopo l’alluvione di maggio, ai Romiti la solidarietà si è in gran parte concentrata proprio sui plessi scolastici. L’azienda Nisi, di Forlì, specializzata nella produzione di materassi e meccanismi per letti, ad esempio, ha deciso di acquistare cinque tavoli con panchine annesse per la scuola media Mercuriale e le elementari Tempesta. "Il dono – sottolinea la dirigente Daniela Bandini – è stato concordato insieme a noi, sulla base di esigenze specifiche, dato che a noi puntiamo molto sulla didattica all’aperto. Si tratta di mobili da esterno di grandissima qualità, privi di schegge e capaci di rispondere a tutte le esigenze di sicurezza che si devono osservare quando si parla di bambini".

A spostare e montare panche e tavoli, in modo da ammortizzare i costi, sono stati i volontari del quartiere, capeggiati dal coordinatore Stefano Valmori. "Questo dono, al quale vorremmo ne seguissero altri, è stato possibile grazie a un progetto che abbiamo avviato durante l’alluvione – spiegano i titolari dell’azienda –, infatti, per dare una mano, abbiamo ideato l’iniziativa ‘Un morbido aiuto’, mettendo in vendita materassi a prezzi stracciati per chi ha subito i danni dell’alluvione. L’iniziativa prosegue tuttora e ci ha permesso di entrare in contatto con tante vicende umane commoventi. Tutto quello che stiamo raccogliendo tramite la vendita va a iniziative pro-alluvionati".

In collaborazione con il Naima Club, gestito dalla cooperativa Taverna Verde, inoltre, il quartiere Romiti ha organizzato una serata musicale a scopo benefico, il cui ricavato è stato destinato all’associazione ‘Genitori amici della Pio Squadrani’. La serata, intitolata ‘Naima for Romiti’ ha visto sul palco Sonia Davis, una tra le principali interpreti italiane della dance soul. Davis si è esibita gratuitamente insieme al suo gruppo nello spettacolo realizzato dall’associazione culturale ‘The soul brothers company’. Durante la serata sono stati raccolti 2.500 euro, oltre ad altri 500 donati dall’associazione arbitri di Prato ‘Amici del fischietto’.

È un gesto di grande generosità quello che ha fatto Mario Maiolani, nato a Forlì il 4 settembre 1933, che ha voluto festeggiare il 90° compleanno in modo speciale: i suoi figli hanno organizzato una festa a sorpresa invitando a pranzo parenti e amici. Unica regola: niente regali, ma solo donazioni per la scuola primaria Squadrani dei Romiti. L’idea è stata accolta con entusiasmo e la cifra raccolta servirà a comprare nuovi libri per la biblioteca scolastica.

Il Lions Club Forlì Valle del Bidente, infine, porta avanti un service a favore dell’istituto comprensivo 5 di Romiti. Già a luglio sono stati consegnati all’Istituto beni per di 2.200 euro e in seguito sono stati donati dei dizionari per la scuola media Mercuriali del valore di 2.500 euro.