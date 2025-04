"Romiti, al seggio porta chiusa e familismi tra i candidati"

Il Partito Comunista Italiano è soddisfatto per i risultati dei comitati di quartiere (uno dei 6 candidati è stato eletto, Gianmarco Cimatti della zona di Roncadello, Branzolino, San Tomè e Barisano) ma accusa il Comune di "lacune" che "a nostro avviso determinano possibili richieste di illegittimità delle elezioni stesse".

Secondo il PCI nel quartiere Romiti c’erano tre nomi in lista ammessi nonostante "macroscopiche incongruenze": non sarebbero stati "né residenti né presentevano interessi economici o attività nel quartiere". Nessuno dei tre è stato eletto ma per i comunisti il voto complessivo del quartiere è comunque falsato. Il partito ha chiesto l’intervento della polizia locale perché durante le votazioni la porta era chiusa "contro ogni norma giuridica. Ci è stato risposto che dentro il seggio era freddo". E denunciano "strategie da marciapiede e familismi" nel quartiere Romiti. Sarebbe stato necessario che il Comune decidesse "il numero massimo di candidati ammissibili". Per questo, "ci riserviamo di sottoporre alle autorità preposte l’annullamento delle elezioni".