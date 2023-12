Romiti, concerto per aiutare gli alluvionati

Il Comitato di quartiere Romiti rinnova l’invito a partecipare domani pomeriggio alle 16,30 al Concerto di Natale presso il palasport Villa Romiti in via Sapinia 40. Sarà l’occasione per ringraziare di cuore tutti quanti che hanno e continuano ad aiutare stando vicini al territorio colpito dall’alluvione del 16 maggio scorso. Un momento importante per la nostra comunità che vuole ripartire e lo vuole fare assieme a tutti quanti. Un momento per riabbracciare chi ha voluto fortemente darci la spinta giusta per riprendere a ricostruire e a darci quella forza di speranza per un futuro migliore. L’evento vedrà protagonisti la musica, il bel canto e tanti giovani artisti del nostro territorio, accompagnati da musicisti e cantanti già affermati. Insieme agli allievi della Fondazione Angelo Masini, diretti da Fausto Fiorentini, saranno protagonisti del concerto il soprano Wilma Vernocchi, Valerio Mugnai alla tromba, l’Orchestra delle Terre Verdiane con Scilla Cristiano, soprano, Alessandro Goldoni, tenore, Domenico Menini, tenore, James Vallicelli, cantante. Direttore Stefano Giaroli. Presenterà Alessandro Galli. Ingresso a offerta libera a favore degli alluvionati. Info: nadia.fornasari@libero.it; d.loriano@tiscali.it; 340.7666559; 335.5866330.