Romiti e Foro Boario, caos rifiuti

Rifiuti (e non solo) nel mirino dei comitati di quartiere. Si riaccende la protesta della zona ovest della città (Romiti, Cava, Villanova, Villagrappa, San Varano, Rovere e Quattro), dove i cittadini lamentano uno stato di degrado che, nonostante le proteste e le segnalazioni, non ha ancora trovato una soluzione. Il problema sono le strade e i fossati invasi da rifiuti abbandonati. "Pensiamo che i responsabili siano per lo più persone che non hanno l’utenza o non vogliono pagare il secco – dice il coordinatore del quartiere Romiti Stefano Valmori –, ma ci sono anche rifiuti che provengono da attività commerciali". Fatte diverse segnalazioni, organizzati incontri con la polizia municipale e i dirigenti di Alea, la società responsabile per il comune della raccolta dei rifiuti in città, i risultati sono stati sporadici e il problema persiste.

Non ci sono telecamere, denunciano dal comitato di quartiere, e neanche adeguate sanzioni. E gli interventi dei volontari, che pure ci sono, non possono certamente essere risolutivi. "Chiediamo un servizio specifico presso la polizia locale, che prenda in carico le segnalazioni – aggiunge Maurizio Naldi, coordinatore del Comitato di quartiere numero 2 –. Inoltre, sono necessari dei controlli incrociati tra i cittadini che hanno l’utenza del gas e che, evidentemente, dovrebbero avere anche quella dei rifiuti". Una richiesta specifica in questo senso è stata già fatta e il Comune è stato informato. "Abbiamo fatto tante segnalazioni. La nostra impressione è che il problema sia stato, finora, sottovalutato".

Altra zona, altro problema: stavolta al Foro Boario. Qui tutto, secondo i residenti, si ricollega ai clienti del locale ‘Serate Smoking’. Già un anno fa il comitato di quartiere aveva organizzato un’assemblea che aveva visto la partecipazione di rappresentanti della polizia locale e dell’assessore Daniele Mezzacapo. I residenti e i commercianti lamentavano il fatto che dal locale provenivano schiamazzi che duravano fino alle prime ore del mattino, nonché l’abbandono di rifiuti e anche di escrementi sul marciapiede. Convocati i titolari, per qualche mese il locale è rimasto chiuso e ha riaperto subito dopo l’estate. "Fino a novembre è andato tutto bene – spiega Loretta Poggi, coordinatrice del Comitato di quartiere –. I rumori e la musica erano sotto controllo e tutte le mattine passava Alea per la pulizia. Poi, da dicembre, la situazione è di nuovo degenerata, la polizia locale non si vede quasi più, Alea non passa con la stessa frequenza e i commercianti hanno persino subito danni alla loro merce per i liquidi, cocktail e non sappiamo cos’altro, che dal marciapiede si sono infiltrati sotto le saracinesche".

Paola Mauti