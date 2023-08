Romiti, l’emergenza non è finita "La rabbia cresce giorno per giorno Mancano ancora troppe risposte"

di Gianni Bonali

Paura e rabbia sono i sentimenti emersi dall’assemblea straordinaria di martedì sera, aperta ai cittadini, che ha avuto luogo nel cortile della scuola elementare ‘Pio Squadrani’, con circa 300 persone presenti, con tema l’emergenza alluvione. Un dibattito acceso e animato a oltre tre mesi dalla tragedia che ha colpito parte della città e una riunione che ha raccolto le istanze dei residenti del quartiere Romiti e che saranno portate, nella giornata odierna, all’attenzione della commissione speciale di indagine sull’emergenza alluvione istituita dal Consiglio comunale.

"Le persone – spiega Stefano Valmori, coordinatore del comitato di quartiere – sono esasperate e la rabbia sociale cresce di giorno in giorno. Siamo ancora in attesa di risposte mai arrivate e il problema principale resta quello della messa sicurezza di un territorio già fragile, in vista dell’autunno e delle piogge". Gli interrogativi dei residenti sono numerosi e sempre più pressanti. Dov’è l’amministrazione comunale, dove sono gli enti di presidio e tutela del territorio, Regione e Consorzio di bonifica, cosa stanno facendo i tecnici? Molte le questioni aperte e irrisolte in una situazione che rimane molto critica.

"Vogliamo continuare ad ascoltare i cittadini – prosegue Valmori – e ci batteremo fino alla fine per riportare il quartiere alla normalità. Dopo che avremo parlato con il Comune organizzeremo un altro incontro pubblico in cui inviteremo il sindaco e gli esponenti degli enti preposti per affrontare i diversi temi sul tappeto". Chiamata in causa anche Alea per lo smaltimento dei rifiuti presenti nelle strade, con evidenti problemi igienici e di degrado. Il tema dei ristori rimane centrale, soprattutto per chi ha perso tutto: i beni materiali e i ricordi di una vita.

Situazioni fortemente critiche sono infatti segnalate in via Monte San Gabriele, via Cormons, via Nervesa, via Locchi, via Martiri delle Foibe, via dei Mulini e via Firenze. "Saremo le sentinelle a difesa dei cittadini – ha proseguito Valmori – anche perché l’emergenza non è finita". I residenti segnalano mancanza di informazioni chiare e la necessità di procedere a un censimento dei danni subiti, con una mappatura idrogeologica degli alvei dei fiumi. È urgente mettere in sicurezza il Montone, sistemare la chiusa di via Martiri delle Foibe e verificare che il sistema fognario sia funzionante.

"Come volontari siamo intervenuti fin dalle prime ore del disastro – affermano in coro i presenti – ma non ci possiamo sostituire agli enti preposti". Sono ancora numerose le famiglie che sono fuori casa, ospiti di parenti e amici o addirittura che hanno deciso di lasciare il quartiere e andare a vivere in un’altra zona della città, in una situazione di emergenza che si protrae da tempo, delicata soprattutto per gli anziani e le fasce deboli della popolazione. "È una questione che coinvolge la politica a tutti i livelli, con decisioni che non vengono prese sia per paura che per incompetenza – ha affermato Giovanni Puggioni, residente dei Romiti – ma soprattutto non stanno arrivando i soldi, fondamentali per ripartire".

Gli abitanti, in quest’ottica, stanno pensando di affidarsi ad un pool di avvocati e promuovere una class action, un’azione collettiva legale per promuovere la tutela dei propri diritti nei confronti degli enti responsabili nella gestione dell’alluvione, anche per far emergere eventuali responsabilità civili e penali.