Romiti "Progettiamo il futuro del parco"

Anche se al centro dell’attenzione di opinione pubblica e amministratori c’è soprattutto il Parco Urbano, sono molti i piccoli spazi verdi in città che sono stati danneggiati dall’alluvione. Tra questi l’area giochi di via Sapinia, nel cuore del quartiere Romiti, nota come Parco Ernesto Balducci, in memoria del sacerdote e intellettuale pacifista.

Grazie anche alla donazione di 45mila euro devoluti dalla Flai-Cgil nazionale, è stato dato avvio al recupero del parco, che è un importante punto di ritrovo per gli abitanti del quartiere, adulti e bambini. Reso inagibile dalla piena del Montone, sarà adesso oggetto di una progettazione condivisa che vedrà al lavoro, accanto al Comune, i rappresentanti del comitato di quartiere. "In questa prima fase inizieremo a rimuovere le piastrelle rotte e pericolanti – spiega l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta –. Contestualmente è partita la progettazione per il rifacimento di tutto il parco".

Un primo sopralluogo, alla presenza di alcuni tecnici dell’unità progettazione del Comune e del coordinatore del comitato di quartiere Romiti, Stefano Valmori, si è svolto nei giorni scorsi. La volontà dell’Amministrazione è di procedere con una progettazione che tenga conto delle richieste dei residenti. "Siamo consapevoli che questa area è sempre stata un punto di riferimento per le famiglie della zona e c’è grande attesa per il suo recupero – continua l’assessore –. Ringrazio Stefano Valmori, che era presente al sopralluogo, per fare il punto della situazione e intraprendere un percorso condiviso che faccia bene all’intera comunità".

Paola Mauti