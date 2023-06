Romiti pronti a ripartire Nuova chiesa, il 21 giugno la posa della prima pietra "Un segno di speranza"

Il quartiere Romiti è quello maggiormento colpito dall’alluvione e la popolazione ancora ne paga le conseguenze. Il disastro non ha bloccato, anzi ha incentivato il progetto (in programma dal 2013) per ricostruire la chiesa e il campanile, dal momento che quelli attuali sono stati dichiarati inagibili. Per realizzarlo è stato bandito un concorso a cui hanno partecipato 40 progettisti e sono risultati vincitori gli architetti forlivesi Alessandro e Romano Pretolani e Filippo Pambianco.

Il 21 giugno il progetto prenderà l’avvio. "Questa data significa ripartenza ed è un segno di speranza, fiducia e solidarietà come dimostrano le ditte tutte forlivesi a cui è affidata la costruzione", ha sottolineato il vescovo Mons. Livio Corazza. La chiesa dei Romiti si trovava in uno stato precario già da molti anni tanto che da oltre 30 anni la messa domenicale era celebrata nella sala polivalente dell’ex Cinema Roma. "Questo spazio, essendo utilizzato per la messa, era disponibile solo raramente per altre attività pastorali – ha dichiarato don Loriano Valzania, parroco dei Romiti –. Occorre poi aggiungere che l’area dell’attuale chiesa è limitata da barriere architettoniche e dall’argine del fiume Montone. Era impossibile ricostruirla qui". Ed ecco la scelta di un’altra sede per la chiesa e il nuovo centro parrocchiale, con ampi spazi per attività pastorale e la possibilità di contenere 400500 posti. La posa della prima pietra avverrà il 21 giugno, ore 19, in via Valeria. La data non è casuale, perché il 21 giugno 1963 fu eletto Papa San Paolo VI a cui sarà intitolata la Chiesa dei Romiti e, sempre il 21 giugno, si è tenuta l’ordinazione sacerdotale del vescovo Corazza. La nuova struttura sarà costruita secondo norme antisismiche e in posizione tale da prevenire danni derivati da eventi idrogeologici.

"La chiesa sarà costruita in cemento armato, rivestita di mattoni – ha spiegato l’architetto Gianluca Tronconi – e all’interno saranno inserite opere dello scultore Francesco Bombardi fra cui la statua di Paolo VI. Il campanile sarà alto 27 metri e avrà sei campane. Per la realizzazione si prevedono circa 18 mesi". L’opera sarà realizzata dalla Stylcasa di Forlì diretta dall’ingegnere Gilberto Zoffoli con gli architetti Pretolani, Pambianco Tronconi e Mercuriali. "Il progetto ha un costo totale di 3.667.922 euro – ha precisato Claudio Leonessi , economo della diocesi – di cui 2.018.000 come contributo Cei 8x1000, 323.800 euro di contributi diocesi, 145.565 Disponibilità conti correnti, mutuo da 1.090.000, 90.557 da benefattori". L’entusiasmo degli abitanti del quartiere Romiti (circa 5.000 persone) è grande e lo è altrettanto la speranza di poter programmare interventi futuri per le attività pastorali e caritative necessarie a tutto il centro parrocchiale.

Rosanna Ricci