Romiti, si riqualificano le strade: "I marciapiedi sono il primo passo"

Via Locchi, via Monte San Gabriele e via Cormos, nel cuore del quartiere Romiti, sono state tra le più colpite dall’alluvione che aveva fatto letteralmente collassare la carreggiata. Ora, dopo che nei mesi scorsi sono state ripristinate le strade, sono appena partiti i lavori di rifacimento e pavimentazione in asfalto dei marciapiedi. Gli interventi, finanziati con risorse della struttura commissariale del generale Figliuolo, verranno ultimati in autunno e sono propedeutici al rifacimento del manto stradale in tutte tre le strade.

"Dopo il rifacimento di via Nervesa, anche via Locchi, via Monte San Gabriele e via Cormos verranno interamente riqualificate e messe in sicurezza partendo proprio dai marciapiedi. Anche in questo caso – spiega l’assessore Giuseppe Petetta – il cantiere è figlio di una lunga e proficua interlocuzione con il Comitato di Quartiere dei Romiti, che quotidianamente ci rappresenta le istanze dei residenti e le priorità delle famiglie alluvionate".

"Siamo molto soddisfatti – aggiungono il coordinatore e vice coordinatore di quartiere Stefano Valmori e Maurizio Naldi – di tutto quello che il Comune sta facendo per il nostro quartiere. Questi lavori sono un esempio di professionalità e concretezza da parte di un’amministrazione che ascolta le esigenze di un territorio ancora ferito. C’è ancora tanto da fare sul fronte della ricostruzione ma la strada intrapresa dal Comune di Forlì è quella giusta".