Romiti, un segnale di ripartenza Posata la prima pietra della chiesa

di Alessandro Rondoni

È stata posta la prima pietra della nuova chiesa dei Romiti, lotto iniziale del centro parrocchiale che sarà intitolato a San Paolo VI. La cerimonia pubblica è avvenuta mercoledì sera nell’area del cantiere, in via Valeria, alla presenza del vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, del parroco della comunità dei Romiti, don Loriano Valzania, di autorità cittadine e di alcune centinaia di persone. Il vescovo ha presieduto la messa, alla quale hanno partecipato il sindaco, Gian Luca Zattini, l’assessore al welfare, Barbara Rossi, il vicepresidente della Fondazione Carisp, Gianfranco Brunelli, autorità civili e militari.

"La comunità dei Romiti – ha sottolineato mons. Corazza nell’omelia – da anni coltivava questo sogno. Oggi, quando il momento sembra più difficile e impossibile, è giunto il tempo che si realizzi, con l’aiuto della solidarietà della Chiesa italiana attingendo al fondo previsto per l’edilizia di culto e con la generosità degli stessi parrocchiani dei Romiti e il sostegno della nostra diocesi". La liturgia è stata concelebrata dal vescovo emerito, mons. Lino Pizzi, dal vicario generale della diocesi, don Enrico Casadei, dal parroco dei Romiti, da don Claudio Francesconi, economo della Cei, e da una decina di sacerdoti.

"In poche settimane – ha aggiunto il vescovo – tutto è cambiato. Se siamo qui è perché non vogliamo che prevalgano la distruzione e lo scoraggiamento, ma vincano la ricostruzione e la speranza. In questo momento costruire qui una chiesa è anche una scommessa sul futuro di questo quartiere: sì, la comunità cristiana scommette sul futuro dei Romiti! E si impegna a fare da sentinella perché vengano realizzate le opere necessarie affinché il disastro dell’alluvione non si ripeta più. Perché non si sia costretti a lasciare questo luogo per andare altrove a vivere sicuri".

Alla posa della prima pietra erano presenti anche il direttore della Caritas, Filippo Monari, i rappresentanti delle Misericordie di Forlì e San Benedetto insieme al presidente, Alberto Manni, padre Florin Hanis, parroco della comunità rumena ortodossa, e Mohamed Ballouk, presidente della moschea di via Masetti. Il vescovo, che nell’occasione ha ricordato pure il suo anniversario di ordinazione sacerdotale avvenuta il 21 giugno 1981, ha rievocato il dramma dell’alluvione che ha colpito in modo particolare il quartiere dei Romiti, dove ci sono stati distruzione, morti, la stessa chiesa inagibile per il fango, ma pure "migliaia di persone accorse a dare una mano".

Il progetto della nuova chiesa, presentato lo scorso 9 giugno in una conferenza stampa, comprende anche il campanile, la canonica, i locali per le attività pastorali, bar, cucina, area comune, salone polivalente e cortile interno parzialmente coperto da pensilina. "Insieme alla chiesa si costruirà anche il centro parrocchiale? Ce lo auguriamo – ha proseguito Corazza –, ma anche in questo caso ci vogliono fede, tanta solidarietà e speranza nel futuro".

Il vescovo ha inoltre anticipato un’iniziativa della Caritas diocesana, che da martedì prossimo supporterà il Centro di ascolto della parrocchia dei Romiti per rispondere ai bisogni destinando gli aiuti ricevuti per le famiglie alluvionate. Dopo l’omelia si è svolta la cerimonia della posa, con il verbale inserito nella prima pietra firmato da mons. Corazza, da don Valzania e dal sindaco Zattini. Al termine vi sono stati i saluti del parroco, che ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto della nuova chiesa.

"Sono grato – ha detto don Valzania – per la bella collaborazione che c’è tra la parrocchia e il quartiere e sono grato anche a quanti operano in maniera quotidiana e silenziosa per il bene della nostra comunità". Il sindaco, infine, nel suo saluto ha ringraziato "i volontari che da tante parti sono venuti ad aiutare anche in questa parrocchia, che mi ha sempre stupito per la sua vitalità e operosità".