Roncadello, ‘nasce’ la ciclabile: "Puntiamo a rafforzare le periferie"

Nuovo e importante passo in avanti per la mobilità cittadina forlivese, che in questo caso coinvolge la frazione di Roncadello. Proprio in questi giorni il Comune ha annunciato la conclusione dei lavori per i primi due tratti di pista ciclabile, il cui obiettivo finale è collegare il quartiere con la chiesa di San Benedetto in via Lunga fino al centro di Forlì, passando per via del Canale.

I lavori per realizzare il primo e il secondo tratto della ciclabile, per circa 1,5 km fino all’azienda agricola Coop Sapore di Romagna, sono stati resi possibili dai fondi del bando ciclovie del Pnrr.

"I primi due tratti si sono conclusi in questi giorni, con il posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale. Si tratta di 1,5 km di pista ciclo-pedonale bidirezionale, in asfalto, larga 1 metro e mezzo e completa di cordoli all’estremità, ampliata all’altezza dei ponticelli, al fine di consentire alle vetture – spiega l’assessore alla mobilità Giuseppe Petetta – un accesso agevole alle proprietà private. I lavori di questi due lotti, finanziati con risorse Pnnr, sono partiti a fine ottobre e si sono conclusi in meno di otto mesi. Il progetto si inserisce all’interno di un percorso strategico finalizzato a rafforzare la centralità delle periferie".

L’intero progetto fa parte del Pums, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, iniziato nel 2020 e proseguito con il più specifico Biciplan nel 2023. L’intera pista ciclabile nella sua lunghezza avrà un costo di circa 2 milioni di euro. Per quanto riguarda l’ultimo tratto, finanziato con dei fondi della regione Emilia-Romagna che sono già stati stanziati, spiega ancora Petetta: "è in fase di progettazione esecutiva per una lunghezza di altri 2 km e completerà il collegamento con il quartiere di San Benedetto, partendo dall’azienda agricola Coop Sapore di Romagna – Canonici per immettersi nella via Lughese".

Sergio Tomaselli