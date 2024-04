Roncadello si rialza. Donazione di 81mila euro: scuola, riapre la palestra

È stata presentata ieri, al termine dei lavori di ripristino, la palestra della scuola elementare ‘Decio Raggi’ di Roncadello, duramente danneggiata dall’alluvione. Tra i presenti il sindaco Gian Luca Zattini e altri membri della giunta, la dirigente scolastica Sonia Mastroleo e il presidente regionale dell’Ance (associazione nazionale costruttori edili), Maurizio Croci.

Nel soleggiato cortile dell’istituto, bambini, insegnanti e alcuni genitori si sono emozionati ripensando all’esondazione del maggio scorso (accanto alla scuola scorre il canale di Ravaldino). "Dopo una tale tragedia siete stati voi i veri i protagonisti della rinascita – ha detto il sindaco Gian Luca Zattini –. Il merito va alle mamme e ai papà, ai docenti e ai collaboratori scolastici che si sono rimboccati le maniche durante i mesi estivi per permette alla scuola di riaprire regolarmente a settembre. Oggi riattiviamo anche la palestra grazie alla solidarietà dall’Ance, che con il suo intervento ha ridato la possibilità ai bambini di tornare a fare attività fisica". L’associazione economica ha, infatti, donato 81mila euro al Comune destinati proprio alla scuola di Roncadello. I lavori sono stati eseguiti dall’azienda forlivese Synthesis di Massimo Balzani.

"Nei giorni dell’alluvione abbiamo pensato a come renderci utili – spiega Maurizio Croci –: in maniera tempestiva è stato creato un conto corrente dedicato dove gli associati di tante regioni hanno contribuito con delle donazioni. Successivamente, abbiamo incontrato l’Amministrazione che ci ha indicato l’urgenza di destinare questi fondi alla scuola di Roncadello. Abbiamo subito sposato la causa perché siamo convinti che la ripresa dovesse iniziare da qui: dai giovani". A supportare l’istituto anche il Lions Club Host forlivese che ha donato oltre 7mila euro per l’acquisto di nuove attrezzature per la palestra: palle, tappetini, materassi e cerchi fitness.

Questo spazio, nonostante le opere di ripristino, presenta in alcuni punti ancora i segni dell’umidità che verranno via via sistemati. La dirigente scolastica, Sonia Mastroleo, si è detta soddisfatta del tempismo e della solidarietà ricevuta in questi mesi: "Il mio più sincero ringraziamento va a tutti coloro che si sono spesi per riportare la scuola alla sua originaria funzionalità. L’edificio è stato duramente colpito dall’acqua e dal fango; non solo la palestra ha subìto ingenti danni, anche molte altre aule non erano più agibili. Gli operai che hanno svolto i lavori sono stati talmente disponibili che hanno sistemato gratuitamente anche le zone che non erano previste dalla ristrutturazione". E poi si rivolge ai bambini: "L’alluvione ci deve insegnare che nella vita ci sono anche tanti momenti poco felici ma bisogna sempre rialzarsi".