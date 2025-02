Ronco Lido ancora nel mirino: "Costruire nell’area? Un errore"

Non piace proprio, alle opposizioni, il progetto dell’amministrazione comunale per rilanciare il Ronco Lido, area che, per il Movimento 5 Stelle, "è stata abbandonata per 20 anni". La vicenda si trascina da molti anni "con varie responsabilità diluite nel tempo e solo la fine delle pendenze giudiziarie legate al fallimento della ditta vincitrice dell’appalto dei primi anni duemila ha permesso la definizione di un progetto di restauro e di recupero dell’area verde. Salvatore Pulizzi e gli altri consigliere di quartiere avevano chiesto invano agli organismi comunali almeno la tutela del parco, potenziale polmone verde per tanti cittadini.

La svolta è arrivata grazie all’impegno del presidente del consiglio Giuseppe Conte che nel 2020 dopo una durissima trattativa ha ottenuto dall’Europa ben 209 miliardi di Pnrr. Tre milioni di euro sono stati stanziati in tale ambito per il recupero del parco di Ronco Lido". Fondi decisivi, ricordano i grillini. "Senza i soldi ottenuti da Giuseppe Conte in Europa non avremmo oggi la speranza di vedere restituire uno spazio preziosissimo a tutti i cittadini forlivesi. Sono oltre 12 i km percorribili in mezzo al verde nell’ambito del parco. A fianco di queste note positive, per la cui attuazione vigileremo come Movimento 5 Stelle con attenzione e puntualità, dobbiamo però denunciare anche alcune criticità".

Vediamo quali. "La prima è già stata compiuta con una assurda quanto ingiustificata capitozzatura degli alberi del parco, un intervento invasivo per la salute delle piante e certo oltre misura, nel senso che se questo intervento poteva essere una necessità per qualche albero è assurdo pensare di estenderlo a tutte le piante del parco. Una maggiore attenzione e rispetto avrebbero evitato quella che appare come un’assurda devastazione. La seconda criticità è insita nel progetto di recupero che prevede opere in muratura, come un ristorante, in quella che di fatto è una zona golenale, soggetta ad allagamenti anche in presenza di fenomeni pluviali non eccezionali. Con i cambiamenti climatici sempre più numerosi ed invasivi è una vera follia oltre ogni misura di buon senso pensare di costruire in aree golenali".