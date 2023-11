Ronco pieno di tronchi: "Non sono previsti lavori"

Fango, ramaglie e alberi divelti: il consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli evidenzia lo stato del fiume Ronco in un tratto specifico, ovvero all’altezza del cavalcavia di via Enrico Mattei. "In questo tratto – sottolinea – la situazione sembra la stessa di quella tragica notte del 16 maggio, quando la forza prorompente dell’acqua trascinò lungo il letto del fiume cumuli di tronchi e detriti, facendo crollare gli argini e devastando ogni cosa". Pompignoli non risparmia una stoccata al governatore dell’Emilia-Romagna: "Il presidente Bonaccini continua a pontificare l’immediata mobilitazione del sistema regionale con l’attivazione di decine di cantieri per le somme urgenze, ma è evidente che non si è mai fatto un giro nei territori. Oltre a rilasciare interviste e attaccare il governo, sarebbe meglio che Bonaccini verificasse lo stato dell’arte dei cantieri, andando a vedere di persona in che situazione versano i corsi d’acqua colpiti dall’alluvione".

L’attenzione del consigliere regionale, poi, torna sul fiume Ronco: "Venga a Forlì, dove in una zona artigianale fortemente trafficata ci sono vere e proprie montagne di tronchi, rami e detriti di ogni genere che occludono il naturale corso del fiume, i cui argini continuano a sbriciolarsi con il passare dei giorni". Secondo Pompignoli, "tra quelli elencati dall’assessore Irene Priolo non risultano interventi in previsione lungo il fiume Ronco in questo tratto. Quest’area del territorio forlivese e abbandonata a se stessa dopo oltre sei mesi dall’alluvione".