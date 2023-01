Rosa Grazioso di ‘Momenti Donna’ nella top list degli hairstylist d’Italia

Continua il momento magico di Rosa Grazioso, parrucchiera specialista del taglio, del colore e di acconciature make up per spose che esercita nel suo negozio ‘Momenti Donna’ in via Garibaldi 5 a Cusercoli. Infatti è stata inserita nel top list dei migliori parrucchieri d’Italia ‘Top hairstylists 2023’ e la sua attività sarà inserita in un book di 212 pagine che sarà distribuito gratuitamente da ‘StileCapelli Hair Luxury Look’, la rivista di moda- capelli d’avanguardia che si può trovare in esclusiva in tutte le edicole duty free e delle stazioni ferroviarie dell’alta velocità. "Sono molto contenta di questo riconoscimento – commenta Rosa – perché oltre a me sono stati inseriti in questa prestigiosa guida del settore solo altri 7 colleghi della Provincia di Forlì-Cesena. Inoltre le nostre attività saranno pubblicate anche in riviste prestigiose che hanno una larga diffusione in edicola come Vogue, Grazia, Donna Moderna, Chi, TV Sorrisi e Canzoni e StileCapelli. Un riconoscimento che mi aiuta ad andare avanti anche in un momento economico non facile a causa del caro bollette. Un incentivo a fare ancora meglio".

Rosa Grazioso, che esercita la sua professione dal 1994, non è nuova a riconoscimenti importanti: ha partecipato negli anni scorsi alla ‘Vita in diretta’ su Rai 1 e in altri format delle reti Mediaset come ‘Uomini e donne’ di Canale 5 insieme alla figlia Sara Piolanti, estetista, acconciando le dive e gli artisti ospiti delle trasmissioni. "Continuerò – conclude – ad organizzare sfilate che coinvolgono tante attività della val Bidente e sono già stata contatta per presenziare in novembre a Napoli in occasione di Miss Continental".

o.b.