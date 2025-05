Rosaria Tassinari:: "4mila domande su 68mila colpiti"

"È tempo di soluzioni, non di polemiche". Così l’on. Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico, nel corso dell’audizione del commissario Fabrizio Curcio. Tra i temi sollevati, l’attenzione di Tassinari si concentra su un dato evidenziato da Curcio: "su 68.000 potenziali cittadini colpiti, oggi sono solo 4.000 le domande ricevute. Urge un lavoro di mappatura e definizione, per evitare che intere fasce di popolazione restino escluse dai benefici per scarsa chiarezza o accesso alle informazioni". A questo scopo, e in ottica di collaborazione su altre questioni tra cui lo spopolamento delle aree montane, Tassinari promette un lavoro che "prioritizzi la sicurezza delle persone e del territorio. Questo dev’essere il cuore della nostra azione".