Rosaria Tassinari (Forza Italia): "Per il partito buoni risultati. Rinnovamento non capito"

"Forza Italia a Forlì si conferma terzo partito e secondo della coalizione". Analizzando i dati post elettorali, Rosaria Tassinari, deputata e presidente del coordinamento dell’Emilia-Romagna per Forza Italia, punta l’attenzione su un aspetto positivo fotografato nel quadro della recente sconfitta alle regionali: "Non era scontato confermarsi su buoni livelli in una elezione complicata come questa – spiega assieme a Joseph Catalano, segretario di Forza Italia per Forlì – eppure il partito è terzo dietro a Pd e Fratelli d’Italia. Nel capoluogo siamo sostanzialmente alla pari della Lega e crediamo che vada segnalato l’ottimo lavoro svolto dai candidati, ad iniziare da Roberto Buda che si è impegnato con grande caparbietà e ha avuto certamente un impatto positivo, ma anche di tutti gli altri che si sono spesi con passione e impegno".

Tassinari sposta poi il focus da Forlì alla Regione: "Anche qui il nostro partito è terzo e il secondo del centrodestra e rispetto alle elezioni del 2020 ha più che raddoppiato la percentuale passando dal 2,6 al 5,6% e aumentando i voti anche in termini assoluti". In particolare Tassinari si compiace per il risultato di Parma, dove il partito ha ottenuto le percentuali migliori, sfiorando il 10%, trainato dal candidato locale Pietro Vignali. "Credo che questo risultato sia la dimostrazione che è giusto puntare sull’esperienza, sulla competenza e su liste radicate nel territorio. Abbiamo scelto il linguaggio della verità – continua – affrontando temi anche spinosi, dicendo le cose come stanno e cercando di arrivare a soluzioni concrete, resistendo alla tentazione di promettere cose irrealizzabili ma anche a quella di criticare tutto sempre e comunque. Il fatto che questa modalità è stata apprezzata dagli elettori è per noi un forte stimolo nel proseguire lungo questa strada, facendo una opposizione responsabile e concreta".

Infine un rammarico in riferimento all’esito delle regionali che hanno inequivocabilmente premiato Michele De Pascale e il Pd: "Spiace che la proposta di rinnovamento e cambiamento che la coalizione ha presentato ai cittadini non sia stata raccolta. Ringrazio Elena Ugolini per la sua campagna elettorale sincera, appassionata e molto generosa".