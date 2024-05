Rosaria Tassinari: "Già sindaca e assessora: voglio portare in Europa concretezza e praticità"

di Quinto Cappelli

Rosaria Tassinari, perché si è candidata alle elezioni europee, dopo solo due anni di attività alla Camera dei deputati?

"Le Europee sono importantissime, perché è proprio lì che vengono prese decisioni molto importanti e molto impattanti sulla vita dei cittadini e delle imprese. Credo che Forza Italia sia il solo partito in grado di assicurare un’azione incisiva ed è per questo che, quando il partito me lo ha chiesto, non ho esitato a mettermi al servizio".

Se fosse eletta, quali sarebbero le sue priorità da portare al Parlamento di Strasburgo?

"Diminuire la burocrazia a carico delle imprese. Infatti, l’Italia è al primo posto in Europa per adempimenti richiesti. Quindi è una situazione da correggere. Inoltre occorre portare in Europa i nostri valori cristiani e cattolici, lavorando per la difesa della vita e della dignità delle persone in tutti i loro ambiti e lavorare per la valorizzazione del nostro territorio sotto il profilo artistico, naturalistico ed enogastronomico con prodotti apprezzatissimi in tutto il mondo".

Da assessora a eurodeputata in pochi anni: non sarebbe un salto difficile?

"Credo che l’esperienza da assessora, e prima da sindaca di Rocca, dia un valore aggiunto, perché si è abituati a essere concreti, per dare ogni mattina risposte ai cittadini sulla complessa realtà quotidiana. In caso di elezione penso di poter portare questo collegamento costante con i territori, che a mio avviso è troppo spesso mancato negli ultimi anni da parte dell’Europa. Occorre ritrovare il collegamento fra i grandi ideali e la vita quotidiana delle persone, famiglie e imprese".

Perché dice che Forza Italia è ‘il solo partito in grado di incidere’ in Europa?

"Siamo un partito concreto e affidabile: sarà una delle realtà più grandi all’interno del Partito popolare europeo che, a sua volta, sarà il perno della prossima maggioranza europea con i suoi valori liberali, di democrazia e di semplificazione".

Cosa farebbe per la pace?

"Il nostro partito è sempre stato un fautore del dialogo: Antonio Tajani è un perfetto prosecutore dell’opera di costruzione di pace iniziata da Silvio Berlusconi. Abbiamo sempre lavorato per costruire ponti e non muri".

Perché parlare di radici cristiane in Europa? Forse non è più di moda...

"Spesso si sottovaluta l’importanza dell’ispirazione e della cultura cristiana in politica, riducendola ai soli temi etici. Questi sono sì fondamentali, ma sono solo una parte della traduzione in politica dei principi cristiani. Essere cristiani in politica significa lavorare per la dignità delle persone in tutti i momenti della propria vita: condizioni di lavoro accettabili sia sotto il profilo degli orari che economico, avere il diritto a ricevere cure adeguate, al diritto di poter vivere in una casa dignitosa e di poter dare opportunità ai propri figli. Credo che essere cristiani in politica all’interno del Parlamento europeo significhi anche mettere al primo posto le politiche sociali e di sostegno dei più fragili, rispetto a logiche meramente numeriche e ideologiche. Insomma, i valori cristiani vanno proclamati, vissuti e applicati nell’attività parlamentare come il fondamento principale del progetto europeo".

Ha un progetto da portare in Europa che le piacerebbe legare al suo nome e contributo?

"Non sono così vanitosa da pensare di poter condizionare da sola una azione del Parlamento europeo. Però per me sarebbe un grande risultato, personale prima ancora che politico, poter creare le condizioni di un miglioramento delle condizioni di vita per i nostri cittadini e le nostre imprese".

Un’ultima domanda sulla politica locale. La lista di Forza Italia alle comunali di Forlì presenta alcune figure che differiscono non solo dal tipo di candidato che ci si immagina, ma perfino dall’elettore ‘classico’ degli azzurri.

"Forza Italia è un partito in espansione, che raccoglie consensi fra Meloni e Schlein, come sostiene da tempo Tajani".

Ci sono anche tre stranieri. Come spiega questa ‘apertura’? C’è una metamorfosi in atto?

"Questo vale anche a proposito degli stranieri nella nostra lista alle comunali di Forlì. Si tratta di persone, spesso da me conosciute come assessora al welfare, che vivono in Italia, rispettano le regole della convivenza civile, lavorano, pagano le tasse, hanno una famiglia e stanno facendo un percorso da anni. Questi nuovi cittadini, che Forza Italia guarda con attenzione, sono sulla via della integrazione completa. Allora, a differenza di altre forze politiche, abbiamo colto il loro interesse per la cosa pubblica e la voglia di partecipare alla gestione della città. Cogliere questa novità significa valorizzare un modo non comune di integrazione totale, che avrà sviluppi positivi per il futuro di Forlì, ma anche dell’Italia e dell’Europa".