Rossi al ‘Fabbri’ assieme alla Forlìmusica Orchestra

Il cartellone dei concerti proposti dall’associazione ForliMusica prosegue domani sera, con inizio alle 21, al teatro Diego Fabbri. In programma c’è un concerto diretto dal direttore artistico di ForliMusica, il maestro Danilo Rossi, grande interprete della viola che con la ForliMusica Orchestra offrirà un programma ricco e affascinante, dalla Sonata op 147 di Shostakovich nella versione per viola e orchestra d’archi di Mendelsshon a ‘Once upon a Memory’ di Molinelli, per viola, pianoforte, batteria e orchestra d’archi. Insieme a Danilo Rossi e all’orchestra ci sarà il maestro Stefano Bezziccheri e alla batteria Gianluca Nanni.

Scelto a soli vent’anni da Riccardo Muti a ricoprire il ruolo di prima viola solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala, il forlivese Danilo Rossi è stato premiato in decine di concorsi nazionali e internazionali e per due anni ha ricevuto il Diploma d’Onore dell’Accademia Chigiana; inoltre, viene regolarmente invitato ad esibirsi nei più importanti Festivals internazionali. È stato anche membro del Trio d’Archi e del Quartetto della Scala.

In veste di solista e concertatore, Rossi ha eseguito con l’Orchestra Milano classica tutto il repertorio solistico barocco e classico per viola di Telemann, Bach, Stamitz, Höffmeister e numerose esecuzioni della Sonata per la Grand Viola di Paganini. Aperto ad ogni esperienza musicale, è tra i fondatori della Milan Revolution Orchestra, nuova realtà nel mondo musicale italiano, perché lega l’esperienza classica al jazz.

Gianluca Nanni, batterista e percussionista, ha iniziato giovanissimo lo studio della batteria e ha partecipato a stage musicali tenuti da diversi musicisti americani. Ha effettuato concerti in importanti festival, club e teatri, con musicisti nazionali ed Internazionali. Inoltre ha intrapreso varie esperienze musicali con formazioni me artisti di musica leggera: Fabio Concato, Aleandro Baldi, Mietta, Amii Stewart e altri nomi importanti, Dal 2014 è impegnato nella tournée europea di Raphael Gualazzi.

Stefano Bezzicheri, infine, ha iniziato fin dal 1988 una proficua collaborazione con Danilo Rossi, col quale si è creata una intesa musicale straordinaria. Sono diverse centinaia i recitals tenuti dai due insieme in Italia e all’estero, nei quali viene percorso l’intero repertorio per viola e pianoforte (info sul concerto di stasera: 0543.1713530).

s. n.