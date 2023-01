Rossi: "Nuova Idea, tutelare i lavoratori"

Tutelare i diritti dei lavoratori addetti alle pulizie presso la ditta Nuova Idea Srl in appalto a Poste Italiane.

A chiederlo è, in un’interrogazione in Regione, Nadia Rossi (Pd) che ricorda come "dal mese di ottobre 2022 i circa 50 lavoratori occupati nelle province romagnole, quasi tutte donne, non ricevono lo stipendio. A novembre è stato accreditato ai dipendenti della ditta di pulizie quello di ottobre, successivamente sono stati sospesi i pagamenti, tuttora mancanti, per il mese di novembre, dicembre e tredicesima mensilità. Da qui l’atto ispettivo per sapere dalla giunta "se possa rivestire un ruolo attivo nella ricerca di una soluzione alla situazione in cui versano i lavoratori addetti alle pulizie presso la ditta Nuova Idea Srl in appalto a Poste Italiane, sollecitando un intervento risolutivo da parte di quest’ultima per tutelare i diritti fondamentali di questi lavoratori".