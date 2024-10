Rossi: "Stiamo lavorando duro, pronti a cancellare il ko di domenica"

Ha compiuto 27 anni proprio ieri e vuol farsi un bel regalo nel match di domani col Fiorenzuola. Massimiliano Rossi, centrocampista bolognese che l’anno scorso ha già conosciuto il sapore del successo contribuendo alla promozione in serie C del Carpi, commenta il suo utilizzo a partita in corso deciso, in diverse circostanze, da mister Miramari: "Sicuramente entrare in campo a gara iniziata non è semplicissimo, ma chi contribuisce agli obiettivi della squadra per 30’ o anche per 5’ deve essere sempre disponibile a dare il massimo. L’importante è farsi trovare pronti a subentrare in qualsiasi circostanza". Sul suo inserimento il centrocampista aggiunge: "Essendo arrivato dopo l’inizio della preparazione, sto pian piano trovando la condizione migliore e conto di poter aumentare il mio apporto". Circa l’ambientamento nella nuova realtà Rossi si dichiara soddisfatto: "In questo gruppo mi sono subito trovato bene, sia coi compagni, sia con l’allenatore e il suo staff. Siamo tutti impegnati a far nostri gli insegnamenti e le idee del mister per crescere di partita in partita". Rossi, poi, commenta la reazione della squadra dopo la prima sconfitta, in casa della capolista Tau Altopascio: "Perdere una partita così ci può stare. In settimana siamo subito ripartiti ai cento all’ora. Ci siamo sempre allenati molto bene ma, in questi giorni, l’impegno è stato ancora maggiore con sedute intense. Penso che per poter ambire a vincere il campionato il segreto sia quello di allenarci sempre al massimo".

f. p.