‘Rossini Flambé’ a Modigliana: un’opera buffa in trattoria con il Teatro Due Mondi

Questa sera alle ore 21 al ‘Teatro dei Sozofili’ di Modigliana, nell’ambito della stagione a cura di Ater Fondazione, andrà in scena ‘Rossini Flambé’ del Teatro Due Mondi, per la regia di Alberto Grilli.

Tutto inizia col fortuito ritrovamento di un manoscritto giovanile di Gioacchino Rossini smarrito in terra di Romagna. Lo spettacolo comico è ambientato in una trattoria gestita da due fratelli gemelli, Otello ed Idilio, dove lavorano anche due aiuto cuoche ed un inserviente.

"Difficile la scelta tra menù tradizionale regionale e un altro attento alle esigenze salutiste, per questo iniziano le contrapposizioni tra i due fratelli, che trovano alleate o nemiche le loro collaboratrici – spiega Grilli – I cuochi cantano e suonano strumenti di cucina, casseruole, pentole e posate, indossano maschere che insieme alla cucina e alla musica, richiamano un’altra italianità famosa nel mondo, la Commedia dell’Arte".

Gli interpreti di questa opera buffa sono: Federica Belmessieri, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa e Renato Valmori, per musiche e arrangiamenti originali Antonella Talamonti.

Il Teatro Due Mondi é nato a Faenza nel 1979 come teatro di gruppo. Info biglietteria: 348.1544901, [email protected] Il prossimo spettacolo in programma a Modigliana è venerdì 17 marzo con Peppe Servillo protagonista in ’Il resto della settimana’.

Giancarlo Aulizio