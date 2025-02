‘Rossini flambé’, che show a Predappio

‘Rossini flambè’ è il titolo del divertente spettacolo teatrale che sarà messo in scena al Teatro Comunale di Predappio nella serata di domani, con inizio alle ore 21, nell’ambito della stagione curata dal Teatro delle Forchette. Il testo dello show è una miscela di situazioni comiche, canti, testi e vicende interpretate dagli attori Federica Belmessieri, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa e Renato Valmori del Teatro dei due Mondi, con la regia di Alberto Grilli.

Lo spettacolo è un’opera buffa che si svolge in una cucina. Tutto nasce da un ipotetico ritrovamento di un’opera giovanile di Gioacchino Rossini, a suo tempo perduta nel territorio romagnolo. Tutto lo spettacolo ruota attorno a una trattoria gestita da Otello e Idilio, due fratelli gemelli ma assai diversi l’uno dall’altro, che lavorano assieme a due cuoche e a un inserviente.

Il perno della storia è rivolto verso la scelta del menù che registra pareri opposti fra i due fratelli e gli altri membri della cucina. La situazione si arricchisce grazie a canzoni e musiche effettuate dai cuochi con gli strumenti della cucina, come posate, casseruole e pentole.

A rendere ancora più viva la situazione sul pancoscenico, è il fatto che questi personaggi indossano maschere che richiamano la Commedia dell’Arte. In questo modo i vivacissimi cuochi trascinano il pubblico in una sequenza di imprevisti, di disastri culinari, di dispetti, ma anche di trionfi e successi, di gusto e di piacere. Lo spettacolo è adatto a tutti e a tutte le età perché racconta semplicemente le passioni verso i piaceri della vita che sono tipici della cultura popolare italiana, come dimostrano l’interesse e l’amore per la convivialità, per il teatro e per la musica oltre che per la gastronomia.

Quindi uno spettacolo che offre tanta gioia, tante risate e anche la piacevole sonorità dell’opera buffa grazie alle musiche e agli arrangiamenti a cura di Antonella Talamonti, collaboratrice storica della compianta cantautrice, ricercatrice etnomusicale e folklorista Giovanna Marini, il tutto alternato alle Ouverture famose di Rossini, che fu notoriamente appassionato del buon cibo, per raccontare i vari momenti della cucina.

Biglietti: intero 20 euro; ridotto 15 euro (per residenti del Comune di Predappio, over 65, under 25 anni, universitari e soci Tdf, soci Foemozioni e Cral Cna). Infoline: 05431713530 – 339. 7097952 – 347.9458012 (e-mail: info@teatrodelleforchette.it).