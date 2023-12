Rotonda alla Panighina, il 15 gennaio si parte

Il prossimo 15 gennaio è la data per l’inizio lavori della rotonda della Panighina, la rotatoria che andrà a sostituire il semaforo che si trova all’incrocio tra la via Emilia e la via Santa Croce. Uno snodo importante e molto trafficato, sia da auto che da mezzi pensati, molti provenienti dalla vicina zona artigianale. Una fase di progettazione definitiva che è durata alcuni mesi "questo dovuto al fatto che sotto quell’incrocio passa di tutto – ha spiegato Luca Gardelli, ingegnere della provincia di Forlì-Cesena e direttore dei lavori –, ci sono fibra ottica, linee telefoniche, condutture del gas, due scoli del consorzio, anche di notevoli dimensioni, fognature. Per avere meno sorprese possibile al momento del cantiere abbiamo chiesto ai vari enti gestori di tutti i sottoservizi l’esatto posizionamento degli stessi, ma non si ha la sicurezza della cosa, anche perché alcuni sono datati".

Gli inciampi di cantiere sono da evitare il più possibile, anche perché si tratta di un’opera che andrà a impattare gioco forza con il traffico sostenuto che ogni giorno attraversa quell’incrocio. "Un’opera storica – l’ha presentata così la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni alla serata informativa che si è svolta giovedì sera nel palazzo comunale –, la richiesta che avevamo fatto era quella che il cantiere cercasse di minimizzare al massimo di disagi per cittadini e imprese". Proprio su questa linea si è mossa la ditta Coromano di Bertinoro, vincitrice dell’appalto, che ha presentato un progetto definitivo coadiuvata dallo Studio Lombardi-Spazzoli-Paglionico. "Per tutta la durata del cantiere il traffico non verrà mai deviato – hanno spiegato gli ingegneri, Luca Freddi dello Studio e Luca Nardi di Coromano –, a meno di imprevisti che ci costringono a dover chiudere l’incrocio".

Il cronoprogramma dei lavori prevede che per un paio di mesi si realizzino opere e sistemino i sottoservizi nella parte dove adesso ci sono gli spartitraffico e la zona verde, per questo periodo quindi il semaforo continuerà ad essere operativo e non dovrebbero esserci interferenze con il traffico. Verso marzo si dovrebbe realizzare una rotonda provvisoria con l’eliminazione del semaforo, che permetterà di lavorare al centro dell’incrocio. Infine si lavorerà sulla realizzazione della rotonda definitiva. "I lavori più impattanti con il traffico – spiegano i due ingegneri – è già previsto che vengano realizzati di notte". Tempo previsto per la fine lavori: entro la fine di agosto. L’opera ha un costo di 1.300.000 euro, di cui 1.200.000 finanziati dalla Regione, il resto dalla Provincia di Forlì-Cesena che ne cura la realizzazione.

Matteo Bondi