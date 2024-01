Rotonda della Panighina: lavori in corso. È partito ieri il cantiere sulla via Emilia

Per qualche settimana ancora sarà poco visibile, perché si lavorerà nelle aiuole verdi a lato dell’incrocio, ma poi la rotatoria più desiderata del comprensorio vedrà finalmente la luce, andando a mettere definitivamente in pensione il semaforo che ora regola l’incrocio tra la via Emilia, via Santa Croce e la provinciale 65 Cesena-Bertinoro.

Il cantiere della rotonda di Panighina è stato consegnato ieri mattina nelle mani della ditta Coromano con la firma del verbale di consegna alla presenza del presidente della Provincia, Enzo Lattuca, della sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, e del consigliere provinciale Daniele Valbonesi. L’investimento complessivo è di 1.320.000 euro, di cui 1.200.000 euro finanziati direttamente dalla Regione Emilia-Romagna, mentre la Provincia ha stanziato 120.000 euro di fondi propri.

La rotonda avrà un diametro esterno di 60 metri e sarà caratterizzata da ingressi a due corsie sulla via Emilia e uno singolo sulle altre due vie provinciali. Il cantiere, come è stato spiegato dai tecnici della Provincia e della ditta, proseguirà a step senza interrompere mai la via Emilia e le due strade provinciali. I lavori dovrebbero proseguire fino alla fine di agosto. In aprile verrà disinstallato il semaforo e allestita una rotatoria provvisoria, che permetterà agli addetti di operare nel centro dell’incrocio per sistemare i sottoservizi che insistono su quel tratto e che rendono complicata e costosa la sua realizzazione.

"Oggi parte un cantiere importante per tutto il territorio. L’incrocio di Panighina, è nel comune di Bertinoro, ma con il suo semaforo, rallenta di molto la viabilità tra Cesena e Forlì. – ha commentato il presidente della Provincia –. Il tutto si concluderà entro la fine dell’estate, come previsto dal contratto con la ditta Cormano di Bertinoro, che da oggi comincerà a lavorare per rendere più agevole e sicuro questo tratto importantissimo della via Emilia".

Dell’opera se ne parlava a Bertinoro da almeno 15 anni. "Oggi è una giornata importante per il Comune di Bertinoro perché sancisce la fine di una lunga attesa, di una infrastruttura fondamentale, non solo per noi, ma per l’intero territorio – ha affermato Allegni –. Ringrazio la Provincia per aver dato centralità alla realizzazione della rotatoria di Panighina coinvolgendoci durante tutto il processo di progettazione, mettendo in campo grande sinergia istituzionale, Anas e la Regione che ha rispettato gli impegni presi nel destinare a quest’opera importanti risorse. Buon lavoro all’impresa Coromano, che potrà contare su tutto il nostro supporto".