Rotonda di Panighina, domani assemblea pubblica a Bertinoro

Domani alle 20,30 nella Sala Quadri del palazzo municipale in piazza della Libertà a Bertinoro si terrà l’assemblea pubblica sulla rotonda di Panighina: opera pubblica attesa da vari lustri e che vede ora l’avviarsi della sua realizzazione pratica. Proprio per spiegare quali saranno le fasi dei lavori e tutto l’iter burocratico, che è stato necessario per arrivare alla realizzazione della rotatoria, l’amministrazione comunale ha deciso di indire questa assemblea per poter sviscerare tutti i vari aspetti. La rotatoria, come è noto, andrà a sostituire il semaforo che si trova nella frazione di Panighina all’incrocio con la via Emilia e la via Santa Croce che porta poi a Santa Maria Nuova. L’opera verrà realizzata dalla Provincia di Forlì-Cesena con fondi prevenienti in gran parte dalla Regione Emilia Romagna, oltre che dalla provincia stessa. A presentare i lavori saranno presenti l’amministrazione provinciale, la direzione lavori e la ditta che si è aggiudicata la realizzazione della tanto attesa opera, l’impresa Coromano. "Si parlerà dei tempi e delle modalità di organizzazione del cantiere, perché quando partirà vogliamo ci siano meno disagi possibili per la popolazione, che ritenevamo dovesse essere coinvolta e informata per tempo - afferma la sindaca, Gessica Allegni -, ringrazio la provincia di Forlì Cesena e la ditta Coromano per avere accolto questa necessità e il dialogo e la collaborazione costante che ci hanno accompagnati fin qui e che proseguiranno durante la fase di cantiere".

ma.bo.