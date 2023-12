Rotta verso Oriente: la Cina apre le porte ai camici bianchi forlivesi (e viceversa)

È stata annunciata ieri la collaborazione tra l’ospedale "Morgagni–Pierantoni" di Forlì e il Lishui Central Hospital-Wenzhou Medical University, che ha sede in Cina. Alcuni primari forlivesi, all’inizio di dicembre, si sono recati all’ospedale cinese per incontrare i colleghi e discutere della futura cooperazione. Tra questi il professor Giorgio Ercolani, direttore dell’unità operativa di chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate di Forlì e professore ordinario di chirurgia all’Università di Bologna, il dottor Fabio Tarantino, direttore dell’unità operativa di emodinamica di Forlì e Cesena, la dottoressa Roberta Gunelli, direttrice dell’ unità operativa di urologia di Forlì e il dottor Carlo Fabbri, direttore della unità operativa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva di Forlì e Cesena.

"Era la prima volta che visitavo strutture sanitarie cinesi e sono rimasto impressionato dagli elevati numeri di attività dell’area chirurgica che ci permetteranno di poter iniziare proficue collaborazioni scientifiche – ha detto Giorgio Ercolani –. Attendiamo un giovane collega chirurgo che si fermerà con noi per tre mesi per porre le basi per tali collaborazioni". "Ci sono certamente delle differenze rispetto alla nostre pratiche cliniche e lo scambio di informazioni e di conoscenza con i colleghi cardiologi ed il personale sanitario, è stato molto stimolante e porterà a collaborazioni professionali nel prossimo futuro – ha spiegato il dottor Fabio Tarantino –. La scienza medica si basa proprio su uno scambio continuo di informazioni, dati scientifici ed evidenze cliniche ed è proprio quello che cercheremo di portare avanti con i colleghi cinesi". "È doveroso ringraziare le figure forlivesi che hanno pensato di proporre una iniziativa di un valore sia umano che scientifico così alto – ha concluso il dottor Carlo Fabbri –. Avere creato questa connessione con l’ospedale di Lishui e con la Wenzhou Medical University offrirà possibilità di interscambio e di progettualità che coinvolgeranno professionisti e studenti della nostra comunità. Certo ci sono differenze concrete su molti ambiti e in gastroenterologia è molto sentita la necessità di potenziare i percorsi di screening. Ci auguriamo infatti di migliorare anche nella nostra comunità i livelli di adesione".